Gori Nagori explique ce qui n’a pas marché au mariage de sa sœur, dit « ils m’ont tiré les cheveux »

Le 24 mai, l’artiste et interprète du Rajasthan Gori Nagori a partagé un incident peu recommandable avec ses partisans. La danseuse a téléchargé une bobine sur son Instagram qui a capturé des visuels dérangeants. L’interprète a révélé qu’elle avait été agressée physiquement par le mari de sa sœur aînée, son beau-frère, Javed Hussian, et ses amis. Gori a même déclaré que la police avait refusé de prendre des mesures contre son beau-frère, l’ami de Javed Huss.

Dimanche, Gori a interagi avec un portail médiatique et a déclaré qu’elle était en état de choc. Dans un rapport d’Etimes, Gori a révélé que le 22 mai, elle, son petit ami Sunny Choudhary et son équipe se sont rendus à Kishangarh d’Ajmer, au Rajasthan, pour assister au mariage de la jeune sœur Yasmin. Gori a en outre ajouté qu’après Nikaah, le petit ami de Gori, Sunny s’est disputé verbalement avec Javed et ses amis. Le crachat verbal est vite devenu moche et Hussian avec son groupe a commencé à battre Sunny. L’interprète a en outre ajouté que lorsqu’elle a tenté d’intervenir, « Ils m’ont tiré les cheveux », a ajouté Gori. Elle a ajouté : « Je suis toujours en état de choc. » Après l’incident, Gori est retournée à Delhi, mais elle prévoit de retourner à Kishangrah pour déposer une plainte.

Dans sa bobine Instagram, Gori a affirmé qu’elle avait atteint le poste de police de Gegal à cet égard, elle n’y avait pas été entendue. Ghori Nagori a allégué qu’elle avait porté plainte, mais le personnel de police a commencé à plaisanter avec elle et lui a demandé de cliquer sur les selfies. Elle a été très contrariée quand personne ne l’a entendue dans l’état critique où elle et son équipe se trouvaient et Gori est rentrée chez elle sans se plaindre. Gori a gagné en popularité dans tout le pays en participant à Bigg Boss 16. Dans l’émission animée par Salman Khan, Gori a été expulsé au début de la 16e saison.