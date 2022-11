Gore annonce un inventaire des émissions de combustibles fossiles au sommet de l’ONU

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Un inventaire détaillé des principales sources connues d’émetteurs de gaz à effet de serre lancé par l’ancien vice-président américain Al Gore lors du sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte mercredi a révélé que les 14 principaux pollueurs individuels sont tous des gisements de gaz et de pétrole et leurs installations associées, bien que leurs émissions soient « largement sous-déclarées ».

L’inventaire a été compilé par Climate TRACE, une coalition de chercheurs, d’analystes de données et d’organisations non gouvernementales qui utilisent plusieurs sources ouvertes, notamment la couverture par satellite, la télédétection et l’intelligence artificielle, pour suivre exactement qui pollue et combien.

Les émissions provenant de la production de pétrole et de gaz étaient déjà estimées à environ le double de ce qui avait été signalé à l’ONU l’année dernière et de nouvelles données sur les fuites de méthane et le torchage suggèrent que les émissions sont probablement trois fois plus élevées que ce qui a été signalé, a déclaré Gore. Le méthane est un gaz à effet de serre environ 80 fois plus puissant à court terme que le dioxyde de carbone.

Gore a déclaré que les données montrent l’ampleur de la “réduction profonde de la pollution par les gaz à effet de serre dont nous avons besoin pour prévenir les impacts les plus catastrophiques de la crise climatique”.

Saluant le lancement de l’inventaire, le secrétaire général de l’ONU a déclaré que les données étaient vitales pour résoudre un problème “sous nos yeux, mais aussi caché à la vue de tous”.

«Nous avons d’énormes écarts d’émissions, de financement, d’adaptation. Mais ces lacunes ne peuvent pas être efficacement comblées sans combler les lacunes en matière de données. Après tout, il est impossible de gérer et de contrôler efficacement ce que nous ne pouvons pas mesurer », a déclaré Antonio Guterres.

Quelque 56 milliards de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre ont été produites en 2021, et le bassin permien était en tête des émetteurs avec plus de 200 millions de tonnes, selon les données. Le champ gazier russe Urengoyskoye était deuxième sur la liste avec 152 millions de tonnes.

Gavin McCormick, co-fondateur de Climate TRACE, a déclaré avoir estimé les émissions de gaz à effet de serre de presque tous les plus grands émetteurs du monde.

McCormick a ajouté que les négociateurs sur le climat et d’autres personnes travaillant à la lutte contre le changement climatique ont décrit les données comme “un changeur de jeu qui peut les aider à prendre de meilleures décisions et à décarboner plus rapidement”.

L’inventaire a été publié alors que les négociateurs sur le climat se réunissent à Charm el-Cheikh en Égypte pendant deux semaines pour rechercher des moyens de mettre en œuvre les objectifs climatiques mondiaux. La conférence se concentre sur plusieurs questions épineuses, notamment comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et stimuler le financement des pays pauvres aux prises avec les impacts du changement climatique.

Al Gore a déclaré que le monde pourrait réduire ses émissions de 50 % d’ici la fin de cette décennie et atteindre zéro net d’ici 2050, avec l’aide des technologies désormais disponibles.

“Nous sommes capables de résoudre cette crise car une fois que le monde atteindra le véritable zéro net, les températures cesseront d’augmenter en aussi peu que trois à cinq ans”, a-t-il déclaré.

