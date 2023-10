Gordon Thornton aurait été « aveuglé » par la séparation de Mia

Candiace était une invitée récente du Bonnes réponses pour la plupart podcast et a partagé qu’elle avait été choquée d’apprendre la nouvelle de la séparation de Mia et Gordon.

Elle a poursuivi en alléguant que Gordon avait contacté son mari, Chris Bassett, et le mari du Dr Wendy Osefo, Eddie Osefo, parce qu’il voulait que les dames prennent le « thé » sur son ex-épouse.

« Je ne savais pas qu’ils avaient des problèmes conjugaux jusqu’à ce que Gordon envoie un SMS et appelle Chris et Eddie, et leur dit : ‘Mia, je la quitte et j’ai déménagé' », a déclaré Candiace sur Bonnes réponses pour la plupart. « C’était comme le mois dernier, et G disait : ‘Je veux donner tout le thé à Candiace et Wendy pour qu’elles sachent ce qui se passe' », a-t-elle ajouté.