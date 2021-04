Le directeur général sortant de l’Association des footballeurs professionnels, Gordon Taylor, témoignera la semaine prochaine lors de l’enquête parlementaire sur les commotions cérébrales dans le sport, a-t-on confirmé.

Taylor, qui dirige le syndicat des joueurs depuis 1981 mais quittera son poste en juin, a été critiqué dans le passé par des militants tels que Dawn Astle et Chris Sutton pour ne pas en faire assez pour enquêter sur le lien possible entre la tête du ballon. et un risque accru de démence.

Il s’adressera aux députés de la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) mardi matin, a annoncé la commission.

Lors de la dernière session de preuve de l’enquête, Astle a accusé la PFA et la Football Association d’avoir poussé une étude de recherche sur le sujet « dans un tiroir » tandis que Sutton dit que Taylor a « du sang sur les mains » et l’a accusé d’inaction sur la question.

















0:48



L’ancien footballeur Chris Sutton a déclaré que la FA et la PFA « n’ont pas fait assez près » pour protéger les joueurs contre les lésions cérébrales à long terme



Le père d’Astle, Jeff, un ancien footballeur de West Brom, est décédé en 2002. Un coroner a statué qu’il était décédé à la suite de la tête répétée du ballon et il a été enregistré comme mort par une maladie industrielle.

Le père de Sutton, Mike, comme lui un ancien joueur professionnel, a souffert de démence pendant de nombreuses années avant sa mort en décembre de l’année dernière.

Le directeur général de l’Association des joueurs de rugby, Damian Hopley, comparaîtra également à la même séance, a confirmé le comité.

La PFA et la FA ont financé conjointement l’étude FIELD, qui, en 2019, a révélé que les footballeurs professionnels étaient trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie neurodégénérative que les membres de la population générale du même âge.

















1:16



La nouvelle conseillère PFA sur la démence, Dawn Astle, fille de Jeff Astle, contribuera à façonner l’offre de soins pour la démence au syndicat des joueurs pour les footballeurs anciens et actuels.



Les deux organisations ont par la suite financé ou soutenu d’autres projets de recherche en cours sur le lien via un groupe de travail de recherche présidé de manière indépendante.

La Premier League teste également la technologie des protège-dents en vue d’introduire des directives de tête dans le football professionnel et le football de base pour adultes, pour compléter les conseils existants pour les moins de 18 ans.

Taylor a déclaré le mois dernier que la PFA avait « fait plus que tout autre syndicat de joueurs, syndicat sportif ou syndicat sur cette question » et devrait lancer une défense farouche de son travail.

Taylor a écrit à l’organisme législatif du jeu, l’International Football Association Board, l’exhortant à prolonger son procès sur les substituts de commotion cérébrale pour inclure l’utilisation de sous-marins temporaires.

Il a affirmé que le modèle de substitution permanente, actuellement testé en Premier League, avait « mis en danger la santé des joueurs » dans certaines circonstances.

















1:12



Le professeur Willie Stewart, neurologue consultant, et le président du comité DCMS, Julian Knight, discutent de la question des commotions cérébrales dans le football lors d’une nouvelle enquête parlementaire



Il est susceptible de faire face à un grillage de la part du président du comité, Julian Knight, qui a fait référence au salaire annuel de Taylor de près de 2 millions de livres sterling et l’a assimilé à l’argent dépensé en recherche lors d’auditions précédentes.

Knight a demandé à plusieurs reprises, lors de la dernière session du 23 mars, à la chef de la médecine de l’AF, Charlotte Cowie, quel était le budget annuel de recherche de son organisation.

Elle a souligné qu’il n’y avait pas de chiffre fixe parce qu’il était basé sur le nombre de chercheurs qui cherchaient à terminer leur travail au sein du groupe de travail, mais Knight et ses collègues députés ne semblaient pas impressionnés.

Knight a déclaré: « Je pense que vous êtes trop gêné (pour donner un chiffre) et je ne peux pas vous en vouloir. »

La session de mardi accueillera également Paul Struthers, directeur de la Fédération des joueurs professionnels, le Dr John Etherington, un rhumatologue consultant, et le Dr Richard Sylvester, un neurologue consultant.