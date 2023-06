Gordon sacrifie la célébrité lors de la chasse au titre des Nuggets: « Je me soucie des victoires »

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Aaron Gordon sait qu’il pourrait être une star ailleurs.

Au lieu de cela, il a embrassé de tout cœur un rôle relativement ingrat à Denver, jouant derrière Nikola Jokic, Jamal Murray et d’autres en attaque, tout en gardant souvent l’étoile la plus brillante de l’équipe adverse.

Mais Gordon ne considère pas son rôle dans les Nuggets comme relativement dérisoire – il le considère comme un privilège.

« Je me fiche du crédit », a déclaré Gordon à FOX Sports. « Je me soucie des victoires. »

L’approche de Gordon a grandement profité aux Nuggets, qui ont atteint la finale de la NBA pour la première fois de l’histoire de la franchise. Dans leur victoire 104-93 contre le Miami Heat lors du premier match de jeudi, Gordon a brillé, terminant avec 16 points sur un tir de 7 pour 10, tout en aidant à maintenir Jimmy Butler à seulement 13 points sur un tir de 6 pour 14.

Les Nuggets ont acquis Gordon à la date limite des échanges de 2021 de l’Orlando Magic, qui l’avait sélectionné comme n ° 4 au classement général du repêchage de 2014. À Orlando, Gordon était le gars dans une équipe qui a raté les séries éliminatoires cinq fois et a eu deux sorties au premier tour. À Denver, il travaille souvent dans l’ombre, faisant des choses qui n’apparaissent pas dans les scores de la boîte – chasser les balles lâches, protéger les jantes et forcer les gars à modifier leurs tirs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il préférait son nouveau travail à son ancien, Gordon a souri largement.

« Gagnant? » a-t-il dit à FOX Sports. « Oui. Certainement. Je préfère marquer 15 points dans une équipe gagnante que 25 dans une équipe perdante. »

L’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, a été profondément impressionné par la volonté de Gordon de se sacrifier, en particulier cette saison, après le retour de Murray et Michael Porter Jr. après de longues absences en raison de blessures.

« Nous parlons toujours de Nikola incarnant la culture des Nuggets, et je pense qu’Aaron Gordon est un excellent exemple de quelqu’un qui est vraiment altruiste », a déclaré Malone. « Il a compris avec le retour de Jamal et Michael cette année, étant en bonne santé, que son rôle allait changer. Il ne l’a jamais combattu une seule fois. Il l’a adopté dès le premier jour de la saison. »

Gordon a excellé en tant que joueur à double sens pour les Nuggets, avec une moyenne de 16,3 points sur un sommet en carrière de 56,4% de tirs, 6,6 rebonds et 3,3 passes décisives au cours de la saison régulière, ce qui l’a propulsé dans la conversation de faire sa première équipe All-Star en 10 saisons.

Mais Gordon a été ignoré pour l’honneur, Jokic étant le seul joueur des Nuggets sélectionné comme All-Star.

Selon Malone, Gordon n’est pas assez célébré.

« Il fait une grande partie du sale boulot pour nous », a déclaré Malone. « Et souvent, il n’obtient pas le crédit qu’il mérite. »

Cette post-saison, Gordon s’est consacré à garder les meilleurs joueurs de la NBA.

Selon NBA.com, lorsqu’il a gardé Karl-Anthony Towns du Minnesota au premier tour, il l’a tenu à 10 pour 27 tirs (37%). Au deuxième tour, il a tenu Kevin Durant de Phoenix à 26 pour 68 tirs (38,2%). LeBron James a eu plus de succès contre Gordon lors de la finale de la Conférence Ouest, tirant 12 pour 20 (60%).

Maintenant, Gordon pourrait faire face à son défi le plus féroce à ce jour à Butler, qui a conduit le Heat à devenir la deuxième tête de série 8 de l’histoire de la NBA à atteindre la finale.

« Jimmy est un garde vraiment, vraiment dur juste parce qu’il fait tellement de choses sur le sol, toujours aussi insaisissable », a déclaré Gordon à FOX Sports.

Mais jeudi, Gordon a eu raison de Butler, le retenant au moins de points qu’il ait marqué en séries éliminatoires. Il l’a fait tout en donnant le ton aux Nuggets, marquant 12 points sur un tir de 6 contre 8 au premier quart pour aider Denver à mener jusqu’à neuf points au cours de cette période, et jusqu’à 24 points dans le match.

Pour Jokic, avoir quelqu’un avec les compétences de Gordon sur le sol à ses côtés est un complément formidable et bienvenu.

« Oh, j’adore jouer avec lui », a déclaré Jokic, qui a récolté 27 points, 10 rebonds et 14 passes décisives. « J’adore jouer avec certains, je veux dire des grands hommes dominants, si cela a du sens. La meilleure chose qu’il ait faite est d’accepter son rôle. Et il fait vraiment un excellent travail à cet égard.

« … Il est probablement notre meilleur défenseur, lui et (Kentavious Caldwell-Pope). Et juste pour jouer la défense tout le match sur le meilleur joueur, je pense que c’est vraiment difficile à faire. »

Gordon – qui a une option de joueur pour la saison 2025-26 – s’est consacré à être un défenseur acharné. Il étudie ses adversaires, analyse les rapports de reconnaissance et se penche sur les films.

« Je regarde probablement un match par jour », a déclaré Gordon à FOX Sports. « Peut-être un match et demi par jour. »

Tout cela porte ses fruits pour Gordon, qui n’est qu’à trois victoires du trophée Larry O’Brien.

Et pour lui, jeudi seul était surréaliste.

Avant le match, il a pris un moment pendant l’hymne national pour comprendre qu’il jouait enfin sur la plus grande scène de la NBA pour sa première fois. Et après la victoire des Nuggets, il a dit qu’il avait hâte d’avoir 90 ans et dans un fauteuil à bascule, racontant à ses enfants comment il avait enfermé certains des meilleurs joueurs du jeu.

Malone a couronné la soirée en remettant à Gordon, le joueur défensif de la chaîne de jeux, un collier qu’il utilise pour récompenser les efforts du côté le moins annoncé du terrain.

Pour Gordon, son rôle peut sembler moins noble avec les Nuggets. Mais pour lui, jouer dans cette équipe est un rêve devenu réalité.

« C’est un [style] où tout le monde est si altruiste et le ballon bouge et il y a de l’énergie autour du ballon », a déclaré Gordon à FOX Sports. « Donc, c’est une marque de basket amusante. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

