Gordon répond aux questions des médias sur la sécurité des élections dans le Wyoming et les armes à feu au Capitole

CHEYENNE — Le gouverneur Mark Gordon a discuté de questions brûlantes avec des membres des médias lors d’une conférence Zoom jeudi, où il a abordé des questions sur la sécurité électorale du Wyoming, le contrôle local et les inquiétudes du public concernant le port dissimulé d’armes à feu dans l’extension du Capitole.

La journaliste politique et gouvernementale de l’État de WyoFile, Maggie Mullen, a demandé au gouverneur ce qu’il pensait du contrôle local après que l’Université du Wyoming ait cédé à la pression politique et retiré son équipe de volley-ball d’un match contre l’État de San José, qui compte un joueur transgenre. Mullen a mentionné que le contrôle local « a longtemps exercé une influence » au sein de l’Assemblée législative du Wyoming, même si « plus récemment, les législateurs républicains se sont divisés à ce sujet ».

« Pensez-vous que ce genre de pression maintient le contrôle local ? » dit Mullen.

Gordon a répondu que les députés ont tendance à intervenir sur des sujets qui les intéressent.

« Un problème que nous devrions tous reconnaître est que plus vous montez dans le gouvernement, plus vous avez tendance à penser que vous pouvez résoudre les problèmes de tout le monde », a déclaré Gordon. « Je ne pense pas que ce soit particulièrement républicain. »

Le gouverneur a ajouté qu’il soutenait la décision de l’université de se retirer du match et que, selon lui, l’équipe était divisée sur la question. Cependant, Gordon a également ajouté que l’UW reçoit un financement de la législature, « et cela donne à l’université une certaine responsabilité d’y répondre ».

Jasmine Hall, journaliste du gouvernement de l’État de Jackson Hole News&Guide, s’est enquise du récent décret du gouverneur qui interdit aux agences d’État de distribuer des documents d’inscription des électeurs aux non-citoyens de l’État du Wyoming.

« Dans le comté de Teton, bien plus de 15 % de notre population est hispanique ou latino-américaine. Pensez-vous que des discours et des décrets comme ceux-ci imposent un contrôle plus approfondi ou intimident les électeurs latinos ou hispaniques qui sont des citoyens ? » » dit Hall.

Gordon a répondu qu’« il semblait approprié » de s’assurer que l’État Cowboy ne « participe à aucun effort visant à garantir que les électeurs inéligibles aient la possibilité de s’inscrire ». Le gouverneur a déclaré qu’il avait eu plusieurs conversations avec des greffiers du comté qui estimaient que l’ordonnance était utile.

Il a également déclaré qu’il avait reçu beaucoup de réticences après avoir opposé son veto à deux propositions de règles d’inscription des électeurs du secrétaire d’État Chuck Gray plus tôt cette année.

Cependant, Gordon a déclaré que les changements apportés aux règles par Gray « dépassaient son autorité » en tant que secrétaire d’État. Cette conclusion n’est pas venue uniquement du gouverneur, a déclaré Gordon, mais également du procureur général et du Bureau du service législatif.

En ce qui concerne l’intimidation des électeurs latinos et hispaniques pour les empêcher de se rendre aux urnes, Gordon a déclaré qu’il ne « voulait pas essayer d’intimider qui que ce soit ».

« Ce n’est pas toujours facile. Être citoyen n’est pas toujours la chose la plus simple », a déclaré Gordon. « Parfois, il faut du courage. »

Le Wyoming Tribune Eagle a demandé au gouverneur de commenter une récente enquête en ligne du Département de la construction de l’État, concernant l’autorisation du port dissimulé d’armes à feu dans l’extension du Capitole, un couloir souterrain reliant le Capitole du Wyoming et le bâtiment Herschler.

Plus de 130 commentaires publics ont été reçus dans le cadre de l’enquête, et 87 % étaient contre l’autorisation des armes à feu dans le Capitole, invoquant des problèmes de sécurité et d’intimidation politique. Le gouverneur a déclaré qu’il ne négligerait pas ces préoccupations, mais a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un échantillon de très grande taille.

«Beaucoup de gens ont exprimé les deux côtés de ce sentiment. Pour moi, je pense que c’est une conversation en évolution », a déclaré Gordon. « J’encouragerais les gens, qui sont profondément attachés à cette question, à continuer de participer… à cette période de commentaires. »

Financement ARPA

Avant de répondre aux questions des médias, Gordon a ouvert la discussion avec la dernière mise à jour sur le financement fédéral par le biais de l’American Rescue Plan Act (ARPA).

Le gouvernement fédéral exige que tous les États s’engagent à utiliser spécifiquement les fonds de l’ARPA d’ici le 31 décembre et dépensent les fonds d’ici le 31 décembre 2026.

« Nous avons vraiment essayé de nous assurer que ces dollars étaient investis dans des actifs durables, car la demande dans ce domaine était très forte dans tout le pays », a déclaré Gordon. « Nous arrivons maintenant au bout. »

Les fonds de l’ARPA ne peuvent pas être affectés tant que ces contrats ne sont pas finalisés, a déclaré Gordon, et plusieurs communautés du Wyoming ont eu du mal à trouver des entrepreneurs pour mettre ces plans en place.

« Il a été difficile de s’assurer que certains de ces projets puissent être terminés. Nous avions prévu cela », a déclaré Gordon.

En juin, Gordon a annoncé que tous les fonds de l’ARPA qui n’auraient pas été entièrement engagés d’ici le 1er octobre « pourraient être récupérés, et nous ferons une dernière tentative pour utiliser ces fonds de manière appropriée, conformément aux directives fédérales ». Le gouverneur a déclaré jeudi qu’une partie de ce financement reviendrait déjà après avoir réalisé que certains projets, tels que le château d’eau de Wheatland, ne seraient pas prêts à cette date.

Les responsables de l’État se réuniront à la fin du mois pour discuter de la distribution des fonds aux projets existants, a déclaré Gordon, entre autres options, telles que le recours aux subventions de redevances minérales (MRG) et au financement d’urgence.

« Les plans sont en place », a déclaré Gordon. « Nous pensons qu’il sera possible que ces mesures continuent, si nous pouvons nous assurer que ce que l’on appelle les subventions de redevances minérales soient adoptées par cette législature. »

Efforts contre les incendies de forêt

Gordon a déclaré que l’État puiserait dans son compte de réserve de stabilisation législative, également connu sous le nom de « fonds pour les mauvais jours », pour accéder à environ 20 millions de dollars afin de poursuivre la lutte contre les incendies de forêt. Les incendies de forêt qui ont éclaté dans tout l’État au cours de l’été et les nouveaux incendies qui ont éclaté ces dernières semaines ont déjà absorbé environ 39 millions de dollars du compte d’urgence de suppression des incendies de l’État.

« La superficie que nous avons brûlée dans le Wyoming est sans précédent », a déclaré Gordon. «Je déteste ce terme, parce que je finis par devoir l’utiliser beaucoup cette année, mais c’est le cas. C’est extraordinaire.

Les incendies d’Elk Fire et de Pack Trail ont récemment éclaté dans les comtés de Sheridan et de Teton au cours des deux dernières semaines. L’ancien incendie brûle actuellement un peu plus de 76 000 acres et est contenu à 15 %. L’incendie de House Draw, qui s’est déclaré le 21 août et aurait été maîtrisé à 94 % le 9 septembre, était le deuxième plus important de l’histoire du Wyoming, a déclaré Gordon. Il a brûlé plus de 174 500 acres, selon InciWeb.

L’incendie d’Elk a eu un impact négatif sur l’approvisionnement en eau de Dayton, Rancher et Sheridan, a déclaré Gordon. Le Wyoming travaille à la fois avec l’Agence fédérale de protection de l’environnement et le Département de la qualité de l’environnement de l’État pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau et de sécurité des résidents, a déclaré le gouverneur. Une liste de ressources est en cours de compilation et est disponible sur bit.ly/wy-wildfire.