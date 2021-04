GORDON Ramsey se tortille alors que Gino D’Acampo se déshabille NU sur une plage nudiste.

Le trio populaire de Gino, 44 ​​ans, Gordan Ramsey, 54 ans et Fred Sirieix, 49 ans, a figuré dans un autre épisode de European Road Trip ce soir.

Le présentateur des premiers rendez-vous Fred a emmené ses copains dans sa France natale pour aider à cuisiner pour le tout premier festival de l’huître à Arcachon.

Cependant, avant que le trio ne fasse ce qu’il fait de mieux, le trio est arrivé à la plage nudiste de la Plage de Tahiti.

Gordon avait l’air plutôt mal à l’aise dans son environnement alors qu’un fan s’approcha de lui complètement nu et prit une photo avec lui.

Pour aggraver les choses pour la star de Hell’s Kitchen, Gino s’est déshabillé et est apparu devant lui ne portant absolument rien.

« Non non non non! », S’exclama Gordon alors que Gino marchait joyeusement vers lui.

Gino glapit avec excitation: « Quel est le problème avec cette superbe plage nudiste? C’est fantastique! Vous auriez dû le dire! »

L’Italien a attrapé la paire pour un câlin de groupe alors qu’un Gordan à l’air maladroit a dit: « Non! Il me touche! Oh putain! »

Les téléspectateurs hystériques alors qu’ils regardaient Ramsey complètement hors de sa zone de confort.

6 Gino déshabille les fans de gauche nus dans l’hystérie Crédit: Twitter

6 Les fans sont heureux de voir le trio populaire de retour à l’écran Crédit: Twitter

6 Gordan, Gino et Fred ne manquent jamais de faire rire les fans Crédit: Twitter

Un fan a écrit: « 5 minutes et @Ginofantastico est nu ….. #GordonGinoAndFred. »

Un autre spectateur a lancé: « Regarder les aventures de Gordon, Gino et Fred sur la route me fait craquer. »

Alors qu’un troisième fan a tweeté: « Je regarde juste Gordon, Gino et Fred lors de leur road trip en Italie. Hilarant #gordonginoandfred. »