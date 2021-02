Gordon Ramsay utilise une règle parentale sauvage pour garder cinq enfants «  ancrés et motivés  »

Gordon Ramsay est considéré comme l’un des plus grands noms du show-business.

Mais le célèbre chef est resté catégorique pour offrir à ses enfants une éducation «normale».

La star de Hell’s Kitchen, 54 ans, se décrivait auparavant comme un père « strict », et lorsqu’il s’agit de garder ses enfants fondés et motivés, il a trouvé le remède parfait.

Gordon, qui partage cinq enfants avec sa femme Tana, ne permet jamais à ses jeunes de voyager en classe affaires ou en première classe lorsqu’ils partent en vacances en famille.

Au lieu de cela, il les oblige à voler en «classe bétail» pendant que lui et sa femme profitent du luxe qui vient avec leurs sièges de première classe.

Levant le couvercle sur sa règle parentale stricte, Gordon a déclaré au Sun: «Quand il s’agit de vacances, je leur ai dit, ‘N’ose pas gaspiller cet argent f *** ing en volant en première classe d’ici à New York – nous tous f *** ing décollent ensemble, nous atterrissons tous ensemble pensez à quoi d’autre faire de l’argent.







(Image: Instagram)



« Quand ils nous demandent s’ils peuvent venir nous voir pour de la bonne nourriture, nous disons: » Non, tu ne peux pas « , alors maintenant ils prennent leurs propres pique-niques à bord, et ils sont absolument bons dans l’économie . Je veux dire, de quoi un jeune de 14 ans a-t-il besoin pour s’asseoir dans une chaise longue?

«C’est tellement important pour Tana et moi qu’ils restent sérieusement ancrés et motivés», a ajouté le célèbre chef.







(Image: Gordon Ramsay / Instagram)



Gordon a ensuite révélé qu’il avait enseigné à tous ses enfants, Megan, 23 ans, Jack et Holly, 21 ans, Tilly, 19 ans et Oscar, deux ans, à utiliser les transports en commun et le métro de Londres au lieu de gaspiller de l’argent en taxis. et ubers.

Cela vient après que Gordon a révélé son diagnostic d’arthrite.

Les médecins ont annoncé la nouvelle après la chute de Gordon, fanatique du fitness, lors d’une récente course.







(Image: gordongram / Instagram)



Et tandis que l’exercice aide Gordon à se défouler de son horaire de travail chargé, les médecins ont dit au célèbre chef qu’il devait commencer à faire les cent pas.

Gordon s’entraîne deux heures par jour, en plus d’une journée de travail de 12 heures, il devra donc changer son régime d’exercice quotidien dans le but d’aider son diagnostic récent.