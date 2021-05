Gordon Ramsay suscite l’indignation avec la recette de confiture qui contient du BACON

GORDON Ramsay a montré aux fans comment faire une recette de confiture avec du bacon – et a suscité l’indignation de ses fans.

Le célèbre chef a lancé la recette sur Twitter, en disant à ses abonnés: « Améliorez votre pain grillé cette semaine avec ma délicieuse confiture de bacon! »

Instagram /

Gordon Ramsay a été critiqué pour sa recette de confiture de bacon[/caption]

Cependant, Gordon a reçu une réaction inattendue de la part de personnes qui n’aimaient pas l’inclusion du bacon.

Une personne a écrit: «Cela devrait faire fonctionner votre diabète et votre cholestérol pour la journée. À part le bon burger que vous avez préparé, vous avez fait beaucoup de choses sucrées et grasses excessives. Que diriez-vous de voir quelque chose d’un peu plus sain. »

Un autre a ajouté: «Je ne passe pas une heure et demie à faire de la confiture de bacon. Donne-moi juste le putain de bacon. Simple, frais, oui? Oh mon Dieu! »

Un troisième a fait remarquer: «C’est à la fois plus calorique et moins savoureux qu’un sandwich au bacon.»

Gordon Ramsay sur Twitter

Le produit de confiture de bacon fini[/caption]

Gordon Ramsay sur Twitter

Il a partagé la recette sur Twitter[/caption]

La vidéo le montre en train de trancher du pain aigre-doux, avant de faire fondre une liasse de beurre dans une casserole.

Il fait ensuite frire le pain dans le beurre des deux côtés, avant de faire frire le bacon et les échalotes.

Gordon ajoute ensuite un tas de cassonade, suivi du sirop d’érable et du café.

Après avoir mijoté, il étale la confiture de bacon sur le pain grillé, suivie d’œufs brouillés mous.

Gordon Ramsay sur Twitter

Gordon Ramsay sur Twitter

Gordon Ramsay sur Twitter

Gordon Ramsay sur Twitter

Gordon Ramsay sur Twitter

Gordon Ramsay sur Twitter

Ce n’est pas la première fois que les gourmets se tournent vers son offre, car plus tôt ce mois-ci, il a été critiqué pour avoir servi une «minuscule» portion d’agneau dans le cadre d’un menu à 120 £ par tête.

Le grand chef Gordon montre régulièrement la bouffe chic de ses restaurants chics sur son compte Instagram.

La nourriture a toujours l’air délicieuse, mais la taille des portions est souvent critiquée par les adeptes à la recherche d’un repas plus copieux.

Décrivant fièrement un plat d’agneau de son restaurant Petrus étoilé Michelin à Knightsbridge, Gordon a écrit: «Herdwick agneau, morilles, ail sauvage, petits pois, marjolaine à @ PetrusByGordonRamsay…. Simplement renversant !! »

Instagram / Gordon Ramsay

Gordon a été critiqué pour ses portions d’agneau[/caption]

Gordon Ramsay sur Twitter

Gordon est grand sur sa forme physique[/caption]





Il y avait beaucoup de gens qui bavaient devant l’élégant plat, mais l’un d’eux a écrit: « Où est le reste. »

Un autre a déclaré: « Je pensais sérieusement que c’était un message d’un compte ‘tiny foods’ que je suis au début. »