Quand il s’agit de «torréfier» en ligne, le jeu de Wendy est sur le point. Même le célèbre chef britannique Gordon Ramsay n’a pas pu y échapper.

Bien qu’il soit un fait connu que les chefs du monde entier sont populaires pour leur critique de la nourriture et des délices, le style classique de torréfaction de Wendy, l’un des chefs les plus célèbres du monde, se démarque maintenant, et Twitter adore ça.

La chaîne de hamburgers basée aux États-Unis s’est tournée vers Twitter pour proclamer un « #NationalRoastDay » et a finalement fouillé à Ramsay d’une manière hilarante!

S’adressant à la plate-forme de médias sociaux, Wendy’s a écrit: « C’est l’heure des vacances préférées de tous les médias sociaux. C’est le #NationalRoastDay, comme maintenant. Déposez un » Rôtissez-moi « ci-dessous et ressentez la brûlure. »

L’heure des vacances préférées de tout le monde a été créée sur les réseaux sociaux. C’est #NationalRoastDay, comme maintenant. Déposez un «Rôtissez-moi» ci-dessous et sentez la brûlure. – Wendy’s (@Wendys) 11 février 2021

À peine le tweet est-il devenu viral, Ramsay s’est également joint à la fête. Il est allé au message pour répondre avec l’un de ses propres GIF, en disant: « Qu’est-ce qui vous a pris si longtemps? »

Et c’est là que tout a commencé. Répondant à la participation de Ramsay à l’amusement, Wendy a répondu: «Créer un empire alimentaire en insultant les gens pour rester pertinent? Véritable original, Gordon», avec un mème.

Le tweet a explosé sur les réseaux sociaux, avec des internautes assis avec impatience de voir comment cela décolle entre les deux pages de nourriture brutalement saracastiques, se rôtissant mutuellement.

De «J’aime Gordon Ramsay mais c’est trop drôle» à «C’est mon jour préféré de l’année», Twitter a été inondé de réponses amusantes et de mèmes d’internautes.

Aïe – James Schramm (@ JamesSchramm2) 11 février 2021

Dans l’ensemble, il semblait que c’était une journée amusante pour Twitterati de voir le roi des rôtis se faire rôtir!