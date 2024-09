Gordon Ramsay révèle ses véritables sentiments à Adam Peaty après ses fiançailles avec sa fille Holly

Le célèbre chef Gordon Ramsay a déjà fait part de ses sentiments à son futur gendre Adam Peaty.

La légende des Jeux olympiques a récemment demandé Holly en mariage, la fille de Ramsay, qui a accepté avec joie, après trois ans de relation.

Holly, 24 ans, a annoncé au monde ses nouvelles fiançailles sur les réseaux sociaux tandis que Peaty s’est également rendu sur Instagram pour publier la nouvelle avec un message déchirant. Accompagné d’une série de photos du couple heureux, il a déclaré : « Je n’arrive pas à croire que tu vas devenir ma femme. Je suis vraiment l’homme le plus chanceux du monde d’avoir une femme aussi douce, attentionnée et belle à mes côtés.

Gordon Ramsay a accueilli Adam Peaty dans sa famille PA/Instagram « Tu remplis mon cœur à ras bord et tu donnes la paix à mon âme. « Tu as été à mes côtés quand j’étais au plus bas et tu m’as aidé à me comprendre et à traverser mes propres ténèbres.

« Tu as aussi célébré les hauts et les bas qui ont été si nombreux, car pour la première fois de ma vie, je suis heureux de l'homme que je suis devenu. Tu es venu à l'église avec moi et tu as rejoint l'incroyable communauté que nous avons là-bas sans aucun doute. « Votre famille m'a toujours traité avec tant de générosité, de leur temps, de leurs émotions et de leur confiance. J'ai hâte de les rejoindre aussi. « J'ai toujours cru que lorsque deux personnes sont fiancées puis mariées, nous ne sommes plus deux personnes mais nous nous unissons en une seule et c'est le plus grand privilège de partager cela avec vous.

« En te voyant montrer l'amour que tu donnes à la personne la plus importante de ma vie, George, même dès le premier jour, il n'a jamais été question que tu deviennes un jour ma femme. « J'attends avec impatience notre vie ensemble et les nombreux défis auxquels nous serons confrontés. » Et Gordon lui a souhaité la bienvenue dans la famille, en répondant au message de sa fille : « Félicitations à vous deux ! Nous sommes aux anges et profitons de ce moment ! Bienvenue dans la famille @adam_peaty. » Peaty a déjà crédité son futur beau-père de l'avoir aidé dans sa carrière après avoir traversé une période sombre en souffrant de dépression il y a trois ans.

La fille de Gordon Ramsay, Holly, sortait avec Adam Peaty depuis trois ans Pennsylvanie S'adressant au Sunday Times en avril 2024, le triple médaillé d'or olympique a déclaré : « Il [Ramsay] C'est une énergie incroyable à côtoyer et une personne incroyable pour recevoir ses conseils. Gordon est un homme très performant. « Il a gravi les échelons supérieurs de son secteur et travaille dans un endroit où il n'y a pas de conneries. « J'en retire beaucoup et du professionnalisme dont il fait preuve au quotidien avec une volonté sans faille. « Alors, quand je vois ça, je me dis : « Ouais, pourquoi je ne peux pas travailler comme ça ? Pourquoi je ne peux pas faire ça tous les jours ? Pourquoi dois-je être si impliqué émotionnellement dans les choses ? »