Gordon Ramsay révèle qu’il « brandit un couteau et jure contre » les petits amis des filles quand ils les ramènent à la maison

GORDON Ramsay a révélé qu’il « brandit un couteau et injurie » les petits amis de ses filles quand elle les ramène à la maison.

Le célèbre chef, 54 ans, a admis qu’il aimait terroriser les intérêts amoureux de ses filles lors de leur première rencontre.

La star de Hell’s Kitchen a déclaré qu’il n’autorisait pas sa fille à emmener ses petits amis à l’étage – mais qu’il leur préparerait volontiers un repas avant de les jeter dehors.

S’exprimant sur la chaîne américaine Extra TV, Gordon a déclaré: « Il y a quatre ou cinq ans, ils ramenaient des amis à la maison, maintenant ils ramènent des petits amis à la maison, ce qui me fait vraiment plaisir.

« Je reste là, sur le point de couper des oignons et de les regarder avec un couteau, et je me dis » tu ne vas pas en haut, petite merde **. «

« Vous n’allez pas monter et répéter cet examen d’anglais, vous restez en bas. »

« Qu’est-ce que tu veux manger et à quelle heure dois-tu être foutu d’ici. »

Le chef de la télévision, connu pour avoir largué les bombes F dans ses émissions de cuisine, a déclaré que la raison pour laquelle il jure une tempête au travail est due à une pure frustration.

Il a ajouté: « Je ne veux pas jurer que c’est dû aux muppets que vous avez avec moi. »

Le célèbre chef est papa de Megan, 23 ans, Holly, 21 ans, Jack, 21 ans, Matilda, 19 ans et Oscar, deux ans.

Sa fille Holly s’est tournée vers la modélisation de sous-vêtements au milieu des informations selon lesquelles elle est recherchée pour Love Island.

La jeune femme de 21 ans a signé un gros contrat avec la marque de lingerie Boux Avenue pour lancer sa propre édition – et elle a taquiné ses fans avec ce qui allait arriver.

Plus tôt cette année, The Sun a révélé que les patrons d’ITV avaient passé des mois à essayer de décrocher l’étudiant en mode.

Des initiés ont déclaré qu’elle avait annulé son travail de mannequin pour apparaître dans la série cet été.

L’étudiante du Conde Nast College of Fashion and Design, dans le centre de Londres, est également apparue avec sa famille dans l’émission de cuisine CBBC Matilda and the Ramsay Bunch.

Une source de l’émission a déclaré: «Holly est la grande signature – c’est elle qu’ils voulaient vraiment avoir.

« Cela a pris des mois de pourparlers, mais Holly s’y est maintenant engagée.

«Elle est un ajout très excitant à la distribution et sera un énorme succès auprès des téléspectateurs.

«Holly a été élevée pour travailler dur, faire preuve de respect et ne pas se fier à la célébrité de son père.

« Elle trouve sa propre voie et réussira de son propre chef. »