Gordon Ramsay qualifie les défis de sa nouvelle émission de “cauchemar putain”

AVEC sept étoiles Michelin à son nom, on pourrait penser qu’il n’y avait pas de recette trop complexe pour Gordon Ramsey.

Mais il a admis que les défis de sa nouvelle émission de cuisine Next Level Chef le laisseraient perplexe.

Rex

En lançant la série ITV, il a déclaré: «Je trouverais ce putain de cauchemar. J’ai été formé par certains des meilleurs chefs de la planète.

Et si vous ne maîtrisiez pas ce qu’ils vous donnaient à faire, vous étiez éliminé.

“Next Level Chef consiste à voir comment ils pivotent rapidement en 45 minutes avec des ingrédients qu’ils n’ont peut-être jamais cuisinés auparavant.”

L’émission, qui débute le 11 janvier à 21 heures, implique des espoirs essayant de passer d’un sous-sol au dernier étage en inventant des plats à partir d’un ensemble d’aliments aléatoires.

Les cuisiniers à domicile, les stars des médias sociaux et les chefs professionnels s’affronteront pour gagner un prix de 100 000 £ et un mentorat de 12 mois.

Gordon a déclaré: “L’inclusion des stars des médias sociaux est quelque chose dont beaucoup de grands chefs sont très reniflants, mais ils font partie des chefs les plus talentueux et les plus doués.”

Nyesha Arrington, qui co-anime, a ajouté: “C’est vraiment une émission unique en son genre.”