Un mariage sur la plage de RÊVE est devenu un cauchemar lorsqu’il a été « raté » par le chef Gordon Ramsay.

Le couple a déclaré que le tournage d’images en ruine et que leur repas de 50 £ par tête était « bon marché et méchant » car Ramsay utilisait la cuisine.

Charlie Willis, 35 ans, et sa femme Laura, 29 ans, ont payé 1 300 £ pour une cérémonie et un repas gastronomique pour six personnes sur une plage privée le mois dernier.

Mais le jour où la star de Kitchen Nightmares, Ramsay, 54 ans, était également à la plage de Lusty Glaze, près de Newquay, dans les Cornouailles, en train de filmer pour sa nouvelle émission Future Food Stars.

Le marchand de plomberie Charlie, de Kettering, Northants, a déclaré: «Tout cela était un cauchemar de cuisine complet.

« Nous avions tous les deux travaillé si dur pour économiser pour ce jour-là et nous nous sentions comme des figurants dans un jeu télévisé. »

Ramsay a remboursé les 1 300 £ du couple





En signe de bonne volonté, Ramsay a remboursé les 1 300 £ du couple.

Dans une lettre à Charlie et à l’assistante de soins de santé Laura, un producteur du Studio Ramsay a déclaré: « Je suis mortifié que nous ayons affecté votre journée spéciale. »

Un porte-parole de Lusty Glaze a déclaré que les circonstances étaient « très inhabituelles », mais que la fête du mariage n’avait pas garanti l’usage exclusif de la plage.