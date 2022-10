Gordon Ramsay fond en larmes en révélant que sa fille Tilly s’est fait retirer une tumeur à l’âge de 12 ans

GORDON Ramsay s’est ouvert sur sa fille Tilly ayant subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur à l’âge de 12 ans.

La tumeur n’était pas cancéreuse et le chef de la télévision a discuté de ce qui s’était passé lors de son apparition sur Gogglebox vendredi soir.

Canal 4

Gordon Ramsay a révélé que sa fille Tilly avait une tumeur à l’âge de 12 ans[/caption]

INSTAGRAM/TILLY RAMSAY

Le chef de la télévision a fondu en larmes alors qu’il discutait des analyses que Tilly devait découvrir qu’il n’était pas cancéreux[/caption]

L’homme de 55 ans a éclaté en sanglots en ouvrant la peur de Tilly, alors qu’il partageait le fait que la jeune femme de 20 ans avait subi des IRM car les médecins pensaient qu’elle pourrait avoir un cancer à l’époque.

Gordon a abordé la tumeur de Tilly pendant qu’ils regardaient l’histoire d’une fille nommée Emily qui est décédée après avoir reçu un diagnostic de cancer à l’âge de 22 ans.

“Quand nous avons découvert que vous aviez une tumeur quand vous aviez 12 ans et que c’était cette période horrible, est-ce un cancer ou est-ce non malin, alors aller au théâtre avec vous… vous vous souvenez?” dit Gordon.

En savoir plus sur Gordon Ramsay LA FILLE DE GORDON Apprenez à connaître la fille de Gordon Ramsay, Tilly Bataille de nourriture Gino D’Acampo de Family Fotunes frappe brutalement Gordon Ramsay

Tilly hocha la tête tandis que son célèbre père ajoutait : « Et ce n’était pas un cancer. Putain d’enfer.

L’ancienne star de Strictly a déclaré qu’elle était “très chanceuse”.

Le duo père et fille est apparu dans l’émission à succès de Stand Up To Cancer, et ils ont discuté de leur implication en disant: “Nous sommes toujours heureux de soutenir le superbe travail que fait Stand Up To Cancer, et malgré nos goûts télévisés opposés , nous nous sommes beaucoup amusés à filmer cet épisode très spécial de Gogglebox.

“Chaque centime collecté sert à trouver des remèdes contre le cancer, alors j’espère que nous pourrons aider à collecter des tonnes d’argent.”





L’épisode a également vu la star de TikTok, Tilly, confirmer qu’elle avait un petit ami secret.

Gordon a demandé à sa fille : « As-tu un petit ami, oui ou non ? Mathilde ?

Tilly a refusé de nier qu’elle avait un petit ami, ce qui a fait crier le chef : “Oui ! Elle a un petit ami. Enfin », alors qu’il dansait dans la pièce.

Ne livrant plus rien, la belle blonde a choisi de garder les lèvres scellées sur le sujet tout en s’enfonçant dans le coin du canapé.

Les fans sur Twitter n’ont pas pu s’empêcher de spéculer, certains se demandant s’il s’agissait de son partenaire professionnel sur Strictly, Nikita Kuzmin.

“Alors, cela signifiait #Tilly & #Nikita ? !” une personne a écrit.

Canal 4

Gordon était ravi que sa fille semble laisser entendre qu’elle avait un petit ami[/caption]