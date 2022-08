Gordon Ramsay fait face à la chaleur après avoir plaisanté sur l’abattage d’agneau dans une vidéo TikTok

Le chef populaire Gordon Ramsay fait face à une chaleur massive en ligne après avoir partagé une nouvelle vidéo TikTok plaisantant sur l’abattage d’un agneau. Dans le nouveau clip, le chef britannique a été vu avec enthousiasme entrer dans un enclos à agneau. Les petits animaux alarmés par son entrée se rapprochent pour voir ce que Ramsay a à offrir. Cependant, une fois qu’il entre dans l’enclos, tous les animaux semblent s’éloigner de sa direction.

La vidéo a vu Ramsay plaisanter : « Je vais te manger ! Miam miam miam. Laquelle va au four en premier ? Le chef de 55 ans pointe alors l’un des petits agneaux et ajoute : “Vous !” Tout en partageant la vidéo en ligne, Ramsay a fait une référence amusante à l’une de ses scènes virales de l’épisode de 2006 de Hell’s Kitchen.

Dans l’ancien clip viral, le chef crie à l’un des candidats, “où est la sauce à l’agneau?” Maintenant, le nouveau clip a été sous-titré par lui comme “La sauce à l’agneau n’a toujours pas été trouvée dans la réalisation de cette vidéo.” Le chef a en outre confirmé qu’aucun animal n’avait été blessé ou cuit lors de la réalisation de sa dernière vidéo TikTok. Il a conclu: “Aucun animal n’a été cuit lors de la réalisation de cette vidéo.”

Mais où est la sauce à l’agneau @Gordon Ramsay? 🙌 pic.twitter.com/DFN6MY9djM — Paroisse de Gordon Ramsay (@parishofgordon) 28 juillet 2022

Dès que la vidéo a fait surface sur la plate-forme de médias sociaux, elle est devenue virale en un rien de temps. Alors que certains internautes n’ont pas été impressionnés par sa référence à la comédie, beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes concernant la protection des animaux et la brutalité animale. Tel que rapporté par LadBible, la vidéo a blessé les sentiments de nombreux amoureux des animaux.

Alors que l’un d’eux a commenté: “Ok, je ne suis pas végétalien ou végétarien, mais cela dépasse les limites”, un autre a écrit: “D’accord, je pense que Gordon a finalement perdu la tête. Quelqu’un a fait quelque chose avant. Selon certaines informations, la vidéo virale a recueilli plus de 8,5 millions de vues et plus de 9 lakh likes sur TikTok.

Auparavant, Gordon Ramsay s’était rendu sur Instagram pour partager ses exploits amusants lors de la pêche en Islande. Dans sa dernière bobine, le chef britannique peut être vu partager un large sourire sur son visage alors qu’il attrape un énorme poisson aux côtés d’un ami. Parallèlement au voyage de pêche, la vidéo de montage donne également une visite visuelle de la vue imprenable sur l’océan dont Ramsay a profité. Tout en partageant la vidéo en ligne, il a écrit : “Iceland I Love You”.

Le chef britannique est devenu célèbre pour avoir animé les émissions de cuisine populaires Hell’s Kitchen et Ramsay’s Kitchen Nightmares.

