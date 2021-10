Gordon Ramsay en larmes à sa fille Tilly interprétant le Charleston sur Strictly

GORDON Ramsay a fondu en larmes en direct sur Strictly Come Dancing ce soir après avoir vu sa fille Tilly jouer.

Le chef fougueux a été submergé par l’émotion en regardant la star des médias sociaux Tilly danser le Charleston avec son partenaire Nikita Kuzmin.

5 Gordon a pleuré en regardant sa fille jouer sur Strictly Crédit : BBC

5 Le chef était submergé par l’émotion Crédit : BBC

On pouvait le voir essayer de couvrir ses pleurs des caméras alors qu’il enflait de fierté devant la danse de Tilly.

Le Sun a révélé ce soir comment Tilly est devenu « inséparable » du Strictly-pro de 23 ans pendant leur entraînement.

Et en plus d’inviter régulièrement Nikita à prendre le thé avec sa famille, il n’a pas non plus rencontré ses amis.

Une source a déclaré: «En raison de sa formation Strictly, Tilly doit combiner l’uni avec la danse, mais elle a réussi à mélanger les choses.

« Elle s’est connectée à des cours en ligne depuis les répétitions et la semaine dernière, elle a profité de l’occasion pour présenter Nikita à certains de ses camarades.

« C’était un peu surréaliste pour tout le monde, mais Tilly espère qu’elle fera partie de l’émission pendant encore de nombreuses semaines, alors elle a pensé qu’il était important que ses collègues de l’université aient la chance de lui dire bonjour.

« Depuis qu’ils sont jumelés, Tilly et Nikita sont inséparables.

« Ils ont probablement consacré plus d’heures à l’entraînement que n’importe quel autre couple et sont devenus de très bons amis. »

Les téléspectateurs se sont demandé si la tristement célèbre malédiction Strictly avait encore frappé. Les rumeurs ont commencé à tourbillonner après avoir été photographiées se dirigeant vers son appartement londonien plus tôt cette semaine.

Les potins se sont intensifiés lorsque la petite amie de Nikita, Nicole Wirt, 23 ans, a supprimé un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle exprimait son soutien au couple Strictly Come Dancing.

💃Suivez notre blog en direct Strictly Come Dancing pour toutes les dernières mises à jour

Nicole, également danseuse professionnelle, sort avec l’idole ukrainienne depuis 2016.

Elle a d’abord semblé fière du duo lorsqu’elle a posté une photo de leur valse de l’émission de samedi avec la légende: « Encourageant mes favoris ».

Mais ce message a depuis été supprimé et à la place, le danseur, basé en Allemagne, a écrit mercredi: « Arrêtez de vous plaindre autant de choses que vous ne pouvez pas changer ou contrôler. »

Tilly, qui a présenté sa propre émission de cuisine sur CBBC, a obtenu une moyenne de 21 avec sa première danse.

Son père, chef de la télévision, l’a déjà mise en garde contre la malédiction Strictly – il lui a dit le mois dernier : « Ne sortez pas avec ces danseurs !

5 La femme de Gordon, Tanya, était hystérique à sa réponse émotionnelle Crédit : BBC

5 Il n’a pas pu retenir ses larmes Crédit : BBC

5 Nikita a rejoint le line-up Strictly pro cette année Crédit : BBC