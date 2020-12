Gordon Ramsay est ami avec des tas de personnes très célèbres – mais aucune ou aussi surprenante que Gigi Hadid.

Le célèbre chef, 52 ans, a révélé son amitié secrète avec le mannequin de 25 ans, en plaisantant qu’elle est la seule raison pour laquelle ses enfants prennent la peine de lui parler.

Son amitié avec Gigi, qui a récemment accueilli son premier enfant avec le beau Zayn Malik, est un gros bonus pour les filles de Gordon Megan, 22 ans, Holly, 20 ans, et Matilda, 19 ans, qui sont toutes de grandes fans de la star.

Gordon, qui est aussi le père de Jack, 20 ans, et Oscar, un, a déclaré à PEOPLE: « Mes filles, elles m’aiment. Ce n’est pas parce que je suis un bon chef. Ils m’aiment parce que je parle à Gigi Hadid.







(Image: Internet inconnu)



« C’est la seule raison pour laquelle ils veulent me parler. »

Le duo improbable s’est rencontré lors du tournage de MasterChef Celebrity Showdown en 2016 et est resté ami depuis.

Et à ce jour, Gigi cherche toujours l’approbation de Gordon pour sa cuisine.

Le chef a ajouté: « Gigi m’a envoyé ceci [pasta] plat il y a quelques semaines sur Instagram et a dit: « Chef, qu’en pensez-vous? » Et j’ai dit: ‘Fille, c’est bon. En fait, c’est f ** king good ‘. »

Pendant ce temps, l’émission télévisée de Gordon avec Fred Sirieix et Gino D’Acampo a été commandée pour deux autres séries.







(Image: Internet inconnu)



La série, y compris une émission spéciale de Noël, sera diffusée au cours des trois prochaines années.

Cela vient de leur deuxième saison réussie, qui les a vu voyager à travers l’Amérique dans un camping-car.

Il a attiré une audience moyenne de 6,6 millions de téléspectateurs.

Les nouvelles saisons de Gordon, Gino et Fred: Road Trip comporteront chacune huit épisodes, soit une augmentation par rapport aux six épisodes de la deuxième saison.







(Image: Instagram)



Il y aura également un spécial de Noël pour 2021.

Gordon a dit: « Encore trois ans avec Gino et Fred, vous vous moquez de moi?

« Juste une blague. Qui savait, quand nous sommes partis en Italie à l’été 2018, je trouverais des amis pour la vie à Gino et Fred?

«Nous avons déjà partagé des aventures incroyables, de la nourriture incroyable et de nombreuses catastrophes et farces hilarantes alors que nous avons trébuché sur la route à travers l’Europe, l’Amérique et cet hiver en Laponie, et j’ai vraiment hâte de tout recommencer encore et encore ! «