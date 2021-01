Gordon Ramsay a exprimé à quel point il était heureux de dire au revoir à 2020 en brisant une maison en pain d’épice avec un rouleau à pâtisserie dans une vidéo hilarante du Nouvel An.

Au début du clip, Gordon est entendu en train de lire un poème alors que la caméra se penche sur la création en pain d’épice tandis que la chanson de Noël traditionnelle The First Noel joue.

La musique s’arrête alors soudainement alors que l’étoile à grande gueule aplatit la maison, qui était décorée de neige glacée blanche et de carreaux de jelly bean avant de dire à 2020 de « f ** k off ».

Gordon, 54 ans, a déclaré: «C’était la saison des fêtes et la neige était abondante, avec Gordon Ramsay rediffusant. Mais à la fin de l’année, voici la sagesse d’un ami.

« F ** k off 2020, voulez-vous? Bonne année. »







Il a légendé la vidéo: « Bonne année! 2020 fais-moi une faveur et ‘f ** k off !! »

Cela n’a pas été tout à fait sombre pour Gordon en 2020, car il a réalisé un record de 2,2 millions de livres sterling de bénéfices, prétend-on.

Selon The Sun, la société His Humble Pie Productions qui finance Studio Ramsay – sa société de production télévisuelle – a reçu 2,4 millions de livres sterling en espèces à la banque.







Il est également affirmé que l’entreprise attend d’être payée pour 3,4 millions de livres sterling de travaux effectués l’année dernière.

On pense que cela signifie avec les coûts et les factures décollés – l’entreprise a gagné 2,2 millions de livres sterling en 2020 – une augmentation de 1,3 million de livres sterling en 2018.

La société réalise un documentaire sur le mur d’ITV The Savoy sur la vie dans le meilleur hôtel de Londres et sur Gino et Fred: American Roadtrip.

Plus tôt cette semaine, le chef a stupéfié les fans lorsqu’il a rejoint sa fille Tilly, âgée de 19 ans, sur TikTok pour une routine de danse sur le thème des fêtes.







Le défi incite les utilisateurs de TikTok à exécuter une routine impertinente sur la version d’Anna Kendrick et Snoop Dogg de Here Comes Santa Claus.

Gordon a plaisanté en disant que ses mouvements de danse étaient son « cadeau de Noël » à ses fans.

Les mouvements consistent à sauter de haut en bas, à se tortiller les fesses, à s’accroupir jusqu’au sol, avant de galoper comme l’un des rennes du Père Noël.

Le célèbre chef grincheux a été vu souriant et riant alors qu’il imitait les mouvements de danse de Tilly.

Le message était sous-titré: « Papa voulait faire une danse de Noël et cela ne lui a pris que 10000 tentatives !! Joyeux Noël @gordonramsayofficial. »