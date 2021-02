Gordon Ramsay confiant que le nouveau jeu télévisé Bank Balance sera atteint – avant sa diffusion

Gordon Ramsay est tellement convaincu que son nouveau jeu télévisé BBC1 sera un énorme succès qu’il le compare à The Chase, The Wall et Who Wants to Be a Millionaire? avant même qu’il ne soit diffusé.

Le chef, qui s’est lancé pour la première fois dans une carrière télévisuelle avec Hell’s Kitchen et Ramsay’s Kitchen Nightmares en 2004, devient animateur de jeu télévisé avec Bank Balance de Gordon Ramsay.

Mais il admet être nerveux après que les patrons de la BBC aient décidé de diffuser le format non testé aux heures de grande écoute trois soirs par semaine – pendant trois semaines.

«Il y a quelque chose d’assez dynamique à être donné un spectacle à 21 heures, dépouillé pendant neuf nuits sur la BBC», dit-il. «Vous vous réveillez le matin et vous vous faites foutre.







«Il est très rare que vous ayez la chance non seulement de présenter votre propre émission, mais aussi de faire partie de cette équipe créative. Et c’est ce qui m’a fait sortir du lit tous les matins à 5 heures du matin. Vous regardez le succès de The Chase, The Wall, Who Wants to Be a Millionaire? En revenant, il y a certainement un besoin pour ce genre de connexion. Et Bank Balance offre cela. «

Ramsay dit que la jeune équipe de sa société de télévision Studio Ramsay a consacré des centaines d’heures pendant le verrouillage au développement de l’émission, qui « croiser les doigts » sera « un succès incroyable ».







«Nous y étions 12 heures par jour, cinq jours par semaine», dit-il. «Je n’irais jamais penser que c’était un coup de circuit. Il va y avoir beaucoup de globes oculaires sur cette chose.

Les joueurs peuvent gagner jusqu’à 100000 £ en répondant aux questions contre la montre pour gagner la chance d’équilibrer les barres à travers une structure pyramidale précaire. Un faux mouvement et il s’écroule.

Ramsay dit: «Vous commencez petit et vous commencez à regarder la taille réelle à mi-chemin, puis vous montez à 75%, et tout d’un coup vous avez construit cette chose sanglante et c’est comme, ‘C’est méga. Putain de merde ».»







The Chase d’ITV, avec Bradley Walsh, n’a cessé de se renforcer avec la nouvelle version Beat the Chasers tandis que Phillip Schofield a ramené son jeu télévisé The Cube avec un prix d’un million de livres sterling.

Et après des années sans antenne, qui veut devenir millionnaire? revint, cette fois avec Jeremy Clarkson posant les questions.

La BBC se lance également dans l’action avec The Wall de Danny Dyer et The Wheel de Michael McIntryre, qui a été vendu aux États-Unis.







Ramsay dit que l’un des principaux objectifs de Bank Balance était de lui donner un aspect différent en disant: «Je voulais quelque chose d’avant-garde.» Il a exigé le décor le plus glamour possible, demandant « si James Bond devait un jour se rendre à un jeu télévisé, à quoi cela ressemblerait-il? »

L’ensemble en or rose ressemble à un vaisseau spatial qui, dit-il, «intimide chaque putain d’invité qui monte ces escaliers».

Ramsay, 54 ans, d’une valeur de 48 millions de livres sterling, a été critiqué l’année dernière pour avoir licencié 500 employés de ses restaurants au début de la pandémie plutôt que de les mettre en congé.







Affirmant que le gouvernement a «très bien soutenu» l’industrie, il déclare: «Cela a été difficile. Pensez à la pression: 22 472 réservations que nous avons dû annuler jusqu’en décembre. Le seul mois de gloire qui nous permet de traverser cette première partie faible de l’année, janvier, février, où tout le monde se tarit et devient végétalien pendant 90 jours. » Il ajoute: «Je n’ai pas manqué les critiques gastronomiques. Mais il ne fait aucun doute que ces f *** ers reviennent.

Filmé avec une distanciation sociale, certains acteurs de la série ont eu du mal à cause de la pandémie.

«Je regarde les candidats et c’est comme l’amie de ma sœur ou l’amie de ma mère de son hospice», dit Ramsay. «Ce sont de vraies personnes qui vivent des moments très difficiles, difficiles et traumatisants. Vous voyez à quel point ils sont nerveux. Leurs lèvres tremblent, elles tremblent, il faut les calmer. J’adore ce genre de pression, pour info. Je ne suis pas allé là-haut, assuré de devenir un hôte phénoménal. Je l’ai juste gardé réel.







Il dit que jouer au jeu était comparable à la gestion d’un restaurant haut de gamme. «C’est rempli de dangers parce que vous êtes contre la montre. S’il y a une chose que Bank Balance m’a appris à être, c’est d’être décisif. Respectez vos convictions. »

L’objectif est de faire de Bank Balance un succès au Royaume-Uni avant de le vanter à travers le monde. «Il y a eu beaucoup d’intérêt aux États-Unis», dit-il. «Faites-en un succès britannique cool de Britannia. Laissez cela en dire long.

Et il dit que lorsque les candidats repartent avec peu ou rien, cela le déprime. «Je le prends personnellement», soupire-t-il.