Bousiller leurs visages pour un bon vieux cri, il n’y a aucun doute sur la ressemblance familiale ici.

Gordon Ramsay et son fils Oscar, l’un, semblaient identiques dans une nouvelle photo publiée sur Instagram par le célèbre chef.

« Le visage que vous faites lorsque vous êtes sur Lockdown No 3 », a-t-il écrit, à côté du retour en arrière.

Sur la photo, les deux Ramsays arboraient le célèbre front plissé de Gordon – bien que dans le cas d’Oscar, ce soient ses cris qui l’ont provoqué, plutôt que des rides. Le tout-petit, deux ans en avril, partage les épais cheveux blonds de son père.

Apparemment pris quand Oscar était un bébé plus jeune, le plus jeune est maintenant en train de marcher et dans tout.

Gordon, 54 ans, et sa femme Tana ont une maison pleine en tant que parents de Megan, 23 ans, les jumeaux Jack et Holly, Matilda, 17 ans et Oscar, qui aura deux ans en avril.





(Image: Instagram)



Mais si leur couvée n’était pas déjà assez grande, Gordon a révélé la semaine dernière que Tana, 46 ans, demandait un sixième bébé.

Gordon a déclaré à l’animateur de télévision américain Jimmy Fallon: «Tana demande un sixième à travers le verrouillage parce qu’il y a littéralement deux heures, notre Premier ministre a annoncé que nous sommes maintenant bloqués jusqu’au 15 février.

«Alors elle a dit que nous avions de bonnes nouvelles, ‘Vous vous êtes levé tard pour parler à Jimmy. Demain soir, nous allons pour le numéro six!

Du point de vue de Gordon, le chef à la tête chaude a déjà les mains pleines avec leur chiot bouledogue français.







(Image: PA)



Il a ajouté: «Oh mon Dieu, il a été un gâchis, et il traverse toujours cette période de formation à la maison.

«Vous pouvez toujours dire quand le chien se moque parce que l’odeur monte et même avant d’ouvrir la porte de la chambre le matin, vous pensez oh mon Dieu. C’était autrefois de la sauce. Maintenant, c’est de la merde de chien.»

Malgré les espoirs de Tana, elle devra attendre.

Des photos ont vu le jour montrant Gordon au Costa Rica, où lui et son équipe travaillent sur sa nouvelle émission.

Un porte-parole a déclaré au Daily Mail que le tournage était conforme à Covid et que des tests avaient lieu régulièrement sur le plateau.