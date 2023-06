Gordon McQueen: l’ancien défenseur de Manchester United, Leeds United et Ecosse décède à l’âge de 70 ans | Nouvelles du football

L’ancien défenseur de l’Écosse, de Manchester United et de Leeds, Gordon McQueen, est décédé à l’âge de 70 ans.

McQueen a reçu un diagnostic de démence vasculaire en février 2021.

Il a commencé sa carrière à St Mirren avant de déménager à Leeds en 1972, remportant la première division deux ans plus tard et jouant un rôle important dans leur parcours vers la finale de la Coupe d’Europe 1975.

McQueen a ensuite connu du succès avec Manchester United, remportant la FA Cup en 1983; et a également représenté l’Écosse à 30 reprises, marquant cinq buts.

Après avoir dirigé Airdrie au cours d’une carrière d’entraîneur qui comprenait du temps à Middlesbrough, l’ancien défenseur central est devenu un expert de la télévision populaire avec Sports du ciel.

Une déclaration publiée par sa femme Yvonne et ses enfants Hayley, Anna et Edward a déclaré: « C’est avec le cœur le plus lourd que nous annonçons le décès de notre mari, père et grand-père bien-aimés.

« Nous espérons qu’en plus de créer de nombreux grands souvenirs de football pour le club et son pays, on se souviendra de lui pour l’amour, les rires et la bravoure qui ont caractérisé sa carrière et sa vie de famille, notamment lors de ses récents combats contre la mauvaise santé.

« Notre maison a toujours été un bourdonnement d’amis, de famille et de football et ce soutien constant l’a soutenu alors qu’il luttait courageusement contre l’impact cruel de la démence.

« La maladie l’a peut-être emporté trop tôt et alors que nous luttons pour comprendre la vie sans lui, nous célébrons un homme qui a vécu pleinement sa vie : l’artiste ultime, la vie et l’âme de chaque occasion, le cœur et l’âme de chaque vestiaire. , le père, le mari et le grand-père le plus amusant que nous ayons pu souhaiter.

« La famille tient à exprimer nos immenses remerciements au merveilleux personnel de Herriot Hospice Homecare pour leurs soins exceptionnels ; l’incroyable équipe de Marie Curie qui était là avec nous tous jusqu’à la fin avec ; et Head for Change pour le soutien émotionnel et le répit se soucier.

« Enfin, à nos merveilleux amis et à notre famille qui sont une source constante de soutien, nous envoyons notre plus grand amour et notre gratitude.

« Tu resteras toujours dans nos cœurs ».