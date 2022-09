Gordon Lovegrove – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Gordon Lovegrove – Candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Kelowna se développe en raison de sa beauté naturelle de classe mondiale, de son sens aigu des affaires et de ses habitants qui aiment s’amuser. aucun ne change de si tôt. Les villes de classe mondiale exigent des solutions de classe mondiale. L’OCP 2040/TMP doit aller plus loin et intégrer l’utilisation des terres/le transport avec un leadership plus fort, une prise de décision dans une optique climatique, une limite de croissance ferme, des partenaires communautaires sur où et comment remplir/densifier pour augmenter l’offre de logements, et un vélo/transport en commun/tram efficace – des infrastructures ferroviaires pour les trajets locaux/plus longs afin de réduire de 30 à 50 % nos embouteillages.

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Plan de sécurité communautaire (CSP) maintenant. Associons-nous à nos experts, à nos résidents et aux victimes de crimes d’affaires, à la prévention du crime de la GRC par la conception environnementale (CPTED), au système de justice, à l’ACSM, aux refuges, au SPO et à nos patrouilles de surveillance de quartier et aux bénévoles de surveillance de la vitesse. Le tout premier CSP de Kelowna comporte cinq domaines prioritaires (prévention du crime, violence familiale, logement, santé mentale/dépendances et racisme). Je l’applaudis, en particulier les liens fondés sur des données probantes avec la santé mentale/la toxicomanie et le logement/l’itinérance. Je pousserais pour le financer adéquatement, et compte tenu de mon expertise en logement/sécurité/CPTED, pour siéger dans son équipe d’intendance. Faisons tous notre part pour un Kelowna plus sûr et plus sain.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils d’aider les sans-abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Partenaire, partenaire, partenaire. On m’a demandé de siéger au conseil d’administration de KGM, de diriger le groupe de recherche sur l’itinérance d’UBCO en soutien à la Journey Home Society de Kelowna et de conseiller notre sous-ministre fédéral de l’infrastructure sur le logement abordable et l’itinérance. Les deux sont complexes, sans solutions rapides et nécessitent des approches basées sur le système. L’itinérance peut survenir en raison d’un ou de plusieurs facteurs, notamment la maladie mentale, la toxicomanie, la perte d’emploi, les maladies chroniques, les abus, les conflits domestiques et d’autres traumatismes qui changent la vie. De même, l’augmentation de l’offre et de l’accès aux logements à prix modique/subventionnés (via une offre accrue et/ou un accès à faible coût aux communautés voisines) nécessite un leadership fédéral/provincial pour intensifier avec des équipes de soins de santé empathiques et expertes, le financement et les programmes que le conseil peut faciliter via :

OCP, Zonage, règlements d’aménagement avec volets logements sociaux/équipements communautaires ;

Réserves foncières pour la location à long terme afin de fournir des logements locatifs subventionnés (p. ex. SCHL);

Plaider auprès de ses partenaires et travailler avec eux pour faciliter le logement et des résultats sains.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Jos Gorges. Né à Kelowna, luttant toujours pour des résultats positifs. Un joueur d’équipe!

