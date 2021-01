M. Stewart a étudié en Angleterre pendant environ un an alors qu’il était à la fin de son adolescence. Il est retourné en Jamaïque et a travaillé pour la société néerlandaise Curaçao Trading Company, où il est devenu directeur des ventes.

Gordon Arthur Cyril Stewart est né à Kingston, en Jamaïque, le 6 juillet 1941, l’aîné des trois enfants de Gordon Leslie Stewart et Jean (Townsend) Stewart. Il a grandi dans la paroisse de St. Ann, sur la côte nord de l’île. La famille a eu des difficultés financières et M. Stewart s’est senti obligé dès son plus jeune âge de jouer un rôle actif pour les soutenir, a déclaré Adam Stewart.

Après avoir créé Sandals Resorts International avec un accent sur les couples, M. Stewart s’est diversifié avec les Beaches Resorts plus axés sur la famille. Cette entreprise était en train de se développer à Saint-Vincent et sur l’île néerlandaise de Curaçao au moment de la mort de M. Stewart, a déclaré sa famille.

En 1981, M. Stewart a pris l’argent qu’il avait gagné en vendant des unités de climatisation en Jamaïque et l’a investi dans le développement d’un hôtel sur la côte nord de l’île à Sandals Montego Bay, qui allait devenir la station balnéaire phare d’une chaîne de destinations de vacances de luxe. Sandals exploite maintenant 15 complexes, dont six dans la Jamaïque natale de M. Stewart.

À la tête de la compagnie aérienne publique en difficulté, M. Stewart a commencé à ajouter des itinéraires et à améliorer le service. Dans le cadre du redressement, il a augmenté les revenus de la compagnie aérienne et s’est emparé des parts de marché des concurrents.

Le travail de M. Stewart avec les complexes Sandals and Beaches a conduit à des postes de direction dans l’industrie du tourisme de la Jamaïque, y compris une décennie en tant que directeur du Jamaica Tourist Board. En 1992, son initiative Butch Stewart a injecté 1 million de dollars par semaine sur le marché des changes pour aider à stopper la chute du dollar jamaïcain.

Mais il avait envie de créer sa propre entreprise, selon le communiqué de la famille, et il a saisi une opportunité en 1968 lorsqu’il a reconnu l’attrait de la climatisation pour les personnes vivant dans un climat insulaire. Il a fondé sa première entreprise, Appliance Traders Ltd., après avoir persuadé la Fedders Corp. d’Edison, NJ, de lui permettre de représenter la marque en Jamaïque.

En 2009, M. Stewart a créé la Sandals Foundation, qui soutient la construction d’écoles, l’éducation et l’accès aux soins de santé sur les îles où l’entreprise exploite des centres de villégiature. Il a reçu les plus hautes distinctions nationales de la Jamaïque, notamment l’Ordre de la Jamaïque.

En plus de son fils Adam, M. Stewart laisse dans le deuil son épouse, Cheryl; sa mère, Jean; une soeur, Pat; ses fils Brian, Bobby et Gordon; ses filles, Jaime, Sabrina et Kelly; 12 petits-enfants; et quatre arrière-petits-enfants. Un cinquième fils, Jonathan, est mort dans un accident de voiture en 1989. Son frère, Peter, est décédé en 2004.

Adam Stewart, qui est devenu président de Sandals Resorts International après la mort de son père, a résumé l’éthique de travail de M. Stewart de cette façon: «Du courage, du travail acharné et des gens d’abord.

«Il a surpassé les meilleurs d’entre eux», a déclaré Adam Stewart. «Il nous a toujours appris que la route rapide n’est pas la bonne route.»