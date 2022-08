Gordon Brown exhorte le gouvernement à abandonner le plafond des prix de l’énergie et à nationaliser les entreprises qui ne peuvent pas offrir des factures moins élevées

Gordon Brown a appelé le gouvernement à abandonner le plafond des prix de l’énergie et à renationaliser temporairement les entreprises énergétiques qui ne sont pas en mesure d’offrir aux clients des factures d’énergie plus faibles.

Écrire dans Le gardienl’ancien Premier ministre travailliste a comparé la crise actuelle du coût de la vie et la flambée des coûts de l’énergie à la catastrophe bancaire de 2008.

Dans une bordée à Boris Johnson – qui a profité d’un voyage en Slovénie ces derniers jours – M. Brown a déclaré que la crise “ne prend pas de vacances et ne suspend pas poliment le feu”.

Il a déclaré que “plusieurs décisions urgentes” doivent être prises et celles-ci pourraient inclure la suspension ou la réforme du plafonnement des prix de l’énergie, une taxe sur les bonus dans la ville et une taxe exceptionnelle sur les compagnies gazières et pétrolières.

M. Brown a déclaré que le gouvernement devrait travailler avec les entreprises pour maintenir les prix de l’énergie bas, après qu’il a été révélé cette semaine que les factures d’énergie pourraient atteindre 4 266 £ par an en janvier.

Il a déclaré au journal: “Et si les entreprises ne peuvent pas répondre à ces nouvelles exigences, nous devrions envisager toutes les options que nous avons utilisées avec les banques en 2009: prêts garantis, financement par fonds propres et, si cela échoue, en dernier recours, faire fonctionner leurs services essentiels. du secteur public jusqu’à la fin de la crise.

Cela survient alors que près de 50 000 personnes ont signé une pétition soutenant l’appel de M. Brown à un budget d’urgence pour lutter contre la crise du coût de la vie.

Le groupe de campagne 38 degrés a déclaré que dans les 24 heures suivant sa mise en ligne, des dizaines de milliers de personnes de tout le Royaume-Uni avaient signé.

La pétition dit: “Le gouvernement a augmenté le crédit universel pendant la pandémie – fournissant une bouée de sauvetage à des millions de personnes – et avec suffisamment de pression, ils pourraient le refaire.”

L’ancien Premier ministre a été rejoint par des maires de métro, des groupes anti-pauvreté et des chefs religieux de tout le pays pour exiger une action urgente du gouvernement sur le crédit universel et le soutien aux familles.

M. Brown a déclaré: “On demande aux gens de supporter un fardeau insupportable de factures impayables à un moment où tant de gens sont sous pression.”

Ellie Gellard, directrice stratégique de 38 degrés, a déclaré : “Les histoires que nous entendons de la part de personnes de tout le pays pourraient sortir tout droit d’un roman de Charles Dickens : des enfants qui ont faim, des mères malades mais qui travaillent trois emplois pour joindre les deux bouts. , des familles confrontées au gel dans leur propre maison.

“Maintenant, avec la nouvelle que les factures d’énergie pourraient grimper à 4 000 £ l’année prochaine, la panique ressentie par des millions de personnes ne fera qu’empirer.

« Pendant que notre gouvernement est absent pendant ses vacances d’été et que les candidats en lice pour être notre prochain Premier ministre se taisent. Pour les familles au bord du gouffre, ce silence est assourdissant.

“En quelques heures, des dizaines de milliers de membres du public britannique ont soutenu les appels de Gordon Brown pour un budget d’urgence – et un plan pour faire baisser les factures paralysantes et soutenir les familles, immédiatement.”

Rapports supplémentaires par AP