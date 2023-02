Gordon Brown demande au patron d’Ofgem, Jonathan Brearley, de démissionner suite au scandale des compteurs d’énergie prépayés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Gordon Brown a exhorté le chef du régulateur de l’énergie Ofgem à démissionner suite au scandale qui a vu des centaines de milliers de Britanniques vulnérables contraints de passer à des compteurs à prépaiement coûteux.

Dans une attaque extraordinairement franche, l’ancien Premier ministre a déclaré que Jonathan Brearley devrait “considérer sa position” – et l’accuse d’avoir échoué “lamentablement” à protéger les clients, dont certains ont été poussés entre les mains d’usuriers.

M. Brown cible également Rishi Sunak et ses ministres pour les échecs, arguant que les plus pauvres sont entraînés dans une “boucle catastrophique néfaste” de la dette par des politiques gouvernementales “insensibles” et forcés d’offrir des faveurs sexuelles ou de vendre de la drogue pour “encercler” prêt les requins.

Écrire pour L’indépendantdit-il : « En cette période de remaniements, le régulateur Ofgem devrait considérer sa position pour avoir manqué à ses responsabilités envers les clients de l’énergie soumis à l’installation forcée de compteurs à prépaiement.

“Sa responsabilité officielle ne pourrait pas être plus claire… Ainsi, lui et le département de l’énergie désormais restructuré devraient immédiatement expliquer pourquoi au lieu d’être du côté du public, ils ont lamentablement échoué à surveiller et à exposer correctement les entreprises de services publics et leurs agents de la dette. qui, au milieu de la pire crise du coût de la vie depuis cinquante ans, ont fait irruption dans les maisons de clients démunis.

M. Brown, qui travaille aux côtés d’organisations caritatives locales dans sa ville natale de Fife, affirme qu’il y avait eu peu de protection pour les victimes forcées d’offrir des faveurs sexuelles ou de vendre de la drogue par des usuriers impitoyables pendant la crise du coût de la vie.

“Le sang est dans l’eau et les usuriers tournent en rond, forçant les gens à contracter un cocktail de dettes”, dit-il. “Un nombre record de familles sont maintenant tellement endettées qu’elles se tournent vers le prêteur à domicile et le prêteur sur salaire qui se tient devant les magasins à prix réduits, le pub et le magasin de paris.”

Le gouvernement fait face à des appels à une enquête sur la manière dont les sociétés énergétiques ont utilisé des agents de la dette pour entrer de force dans les maisons afin que des compteurs à prépaiement puissent être installés pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures.

Lundi, un juge président d’Angleterre et du Pays de Galles a dit aux magistrats d’arrêter les demandes d’entrée dans les maisons, après que le secrétaire aux affaires de l’époque, Grant Shapps et Ofgem, aient demandé aux fournisseurs d’énergie de suspendre volontairement l’activité.

Le problème a été mis en lumière après des informations selon lesquelles des sous-traitants de British Gas pénétraient par effraction dans les maisons de clients – y compris des personnes handicapées et souffrant de problèmes de santé mentale – pour installer les compteurs.

M. Brown a déclaré que l’action n’était pas venue assez rapidement. L’ancien Premier ministre a déclaré que M. Brearley, qui gagnerait plus de 300 000 £ par an, avait manqué à ses responsabilités de protéger les clients pendant la pire crise du coût de la vie depuis 50 ans.

«Son rôle déclaré est de« protéger les clients de l’énergie en veillant à ce qu’ils soient traités équitablement », une instruction qui est particulièrement pertinente alors que les sociétés pétrolières et gazières enregistrent des bénéfices exceptionnels. Si même ce devoir n’est pas assez explicite, son obligation est énoncée de manière encore plus explicite : éradiquer les mauvaises pratiques.

M. Brown a ajouté: “Les agences officielles coupables de ce manquement au devoir devraient faire face à l’ampleur des dommages causés à ceux qui en ont le moins les moyens.”

Citizens Advice a estimé que 600 000 personnes sont passées de compteurs à crédit à des compteurs à prépaiement – ​​généralement plus chers – l’année dernière. L’organisme de bienfaisance a déclaré que 3,2 millions de compteurs à prépaiement ont été laissés dans le froid et l’obscurité après avoir manqué d’argent.

“Comme le constatent les organisations caritatives locales avec lesquelles je travaille, les utilisateurs de compteurs à prépaiement doivent dépenser beaucoup plus pour chaque unité d’énergie et, même dans ce cas, au moins 20 % n’ont pas pu obtenir ou encaisser les bons de réduction qui leur avaient été promis, », a déclaré M. Brown.

« Ofgem n’est pas le seul à ne pas défendre les familles à faible revenu contre l’indéfendable. Dans l’ensemble du gouvernement et de ses agences, des décisions politiques dures et insensibles transforment les prêts d’argent illégaux en la plus grande activité en plein essor de Grande-Bretagne parmi les communautés à faible revenu.

M. Brown a appelé à plus d’action et à des peines plus sévères pour les prêteurs d’argent illégaux – citant des informations selon lesquelles certains usuriers auraient exigé des «faveurs sexuelles» et la livraison de drogue à leurs victimes.

Il a également réitéré son appel au Département du travail et des pensions (DWP) pour qu’il assouplisse les conditions de remboursement des prêts et suspende les déductions des prestations – affirmant qu’il était temps pour le DWP de réinitialiser son rôle de “la plus grande agence de recouvrement de créances du pays”.

M. Shapps, nommé plus tôt mardi au poste de nouveau secrétaire à l’énergie, avait donné aux entreprises un délai de fin de mardi pour rendre compte des mesures qu’elles prendraient – ​​y compris une indemnisation – sur les compteurs à prépaiement installés à tort dans leurs maisons.

Mais le n ° 10 a déclaré que le gouvernement n’allait pas être «prescriptif» sur la forme de toute compensation. Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré qu’il appartenait aux entreprises énergétiques de déterminer “si la compensation est appropriée et quelle ampleur et en fait quelle forme elle prend”.

Le député conservateur principal Sir Robert Neill, président du comité restreint de la justice, a déclaré qu’une enquête était nécessaire sur la manière dont les demandes groupées d’entrée forcée dans les maisons étaient faites. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une “affaire grave qui jette le discrédit sur le processus judiciaire”.

Un porte-parole d’Ofgem a déclaré : « Les allégations contre British Gas sont choquantes. Ofgem se concentre sur la protection des clients vulnérables et c’est pourquoi nous avons agi rapidement pour demander à tous les fournisseurs de suspendre les installations forcées de compteurs à prépaiement pendant que nous procédons à un examen plus approfondi des problèmes.

“Nous avons également lancé une enquête officielle sur British Gas, et nous leur avons interdit d’installer plus de PPM par la force jusqu’à ce que le conseil d’administration de British Gas puisse nous assurer qu’ils peuvent protéger les clients vulnérables.”