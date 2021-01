ORLANDO, Floride: Aaron Gordon est sorti d’une crise de tir avec 6 tirs sur 9 à 3 points et a marqué un sommet de la saison de 24 points, menant l’Orlando Magic à une victoire de 103-83 contre les Cavaliers de Cleveland lundi nuit.

Orlando (5-2) a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives à quatre victoires consécutives pour ouvrir la saison. Le Magic a réalisé un record de la saison de 15 à 3 points, dépassant facilement son record de la saison précédente de 11. Orlando est entré dans le match 30e de la NBA en 3 points par match avec neuf.

Gordon est entré dans le jeu après avoir fait seulement trois des 20 tentatives de 3 points. Il a égalé un meilleur score en carrière avec les six faits 3 à mi-chemin du troisième quart. Gordon a marqué 13 points dans le troisième alors que le Magic ouvrait un match serré. Il a également remporté les 11 meilleurs rebonds de la saison.

En hausse de deux points à la pause, Orlando a battu Cleveland 38-18 en troisième période, portant son avance à 89-67. Le Magic a réalisé six des 10 tirs au-delà de l’arc en troisième période et a affiché son deuxième quart de score de la saison.

Nikola Vucevic a marqué 23 points et attrapé huit rebonds, tandis que Terrence Ross a récolté 15 points sur le banc. Khem Birch a ajouté 12 points et 12 rebonds, tandis que le gardien recrue Cole Anthony a ajouté neuf points, cinq rebonds et quatre passes.

Cleveland a perdu sa cinquième consécutive contre Orlando, une séquence qui remonte à 2019. Les Cavaliers ont une fiche de 1-3 depuis le début de la saison 3-0.

Le garde de Cleveland Collin Sexton a marqué 24 points et a égalé le record de la franchise LeBron James pour des matchs consécutifs avec au moins 20 points pour ouvrir une saison. Sexton, qui est arrivé lundi 10e en NBA en marquant 26 points par match, a marqué au moins 20 points dans les sept matchs. James a marqué au moins 20 en sept d’affilée pour ouvrir la saison 2004-05.

Cedi Osman a marqué 13 de ses 18 points en première mi-temps et ajouté sept rebonds et sept passes. André Drummond a récolté 10 points et 14 rebonds pour son septième double-double consécutif.

Les Magic étaient encore une fois sans partants Evan Fournier (spasmes du dos) et James Ennis (ischio-jambiers tendus / mollet).

Le match du lundi a commencé horriblement pour les Cavaliers en désavantage numérique. Déjà sans partants Kevin Love (foulure au mollet), Darius Garland (foulure à l’épaule) et Isaac Okoro (entorse au pied), Cleveland a perdu le garde Dante Exum en raison d’une blessure à la jambe gauche à peine 47 secondes. Cleveland a ensuite raté ses quatre premiers tirs et a tourné le ballon plus de quatre fois, tombant derrière 10-0.

TIP INS

Cavaliers: dans le but de réduire les déplacements et l’exposition aux COVID-19[feminine virus, la NBA fait parfois jouer des équipes de deux matchs dans la même ville. Lundi, il y avait eu jusqu’à présent huit cas où les mêmes équipes ont joué consécutivement dans la même ville. Dans ces huit cas, il y a eu cinq divisions et trois balayages, tous les balayages par l’équipe visiteuse. Tout d’abord, c’est bien d’être à Orlando où ses 65 degrés et son soleil, a déclaré l’entraîneur de Cleveland, JB Bickerstaff. Mais c’est amusant car cela se transforme presque en scénario éliminatoire car vous avez la possibilité de vous préparer pour le même adversaire.

Magic: L’entraîneur de Magic, Steve Clifford, a discuté avec l’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington, Ron Rivera, lundi matin, pour le féliciter d’avoir permis à Washington de participer aux séries éliminatoires de la NFL. Clifford et Rivera sont des amis proches de leur temps ensemble à Charlotte, le premier avec les Hornets et le second tout en entraînant les Panthers. Nous avons communiqué ce matin et nous avons une bonne amitié, a déclaré Clifford. «C’est un excellent entraîneur et un être humain formidable. Theyve a eu une saison phénoménale après un début difficile. Ses équipes vont toujours de mieux en mieux.

SUIVANT

Cavaliers: Cleveland jouera à nouveau contre Orlando mercredi.

Magic: Orlando accueille à nouveau Cleveland mercredi. Le Magic en a remporté cinq d’affilée et huit sur 11 contre les Cavaliers.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports