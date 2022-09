Gord Milsom – Kelowna Capital Nouvelles

Rencontrez le candidat sortant à la mairie de West Kelowna, Gord Milsom, alors qu’il s’assoit pour répondre à des questions importantes, et une question juste pour le plaisir, avant les élections du 15 octobre.

Gord Milson

(Ce qui suit a été transcrit à partir de la vidéo)

Si vous êtes élu, qu’aimeriez-vous que le conseil accomplisse au cours des quatre prochaines années, quelle est votre vision pour West Kelowna ?

Alors que notre communauté continue de croître, nous devons continuer à avancer de manière positive et progressive. Ainsi, certaines des réalisations que je nous vois accomplir au cours des quatre prochaines années comprennent l’achèvement de l’usine de traitement de l’eau de Rose Valley, qui est notre priorité numéro un en tant que conseil et aussi en tant que communauté. La prochaine étape consisterait à achever notre premier bâtiment de bibliothèque à l’hôtel de ville et à rendre la salle communautaire du mont Boucherie à la communauté.

Construction d’une nouvelle caserne de pompiers dans la région de Lakeview Heights, agrandissement de l’installation et des programmes au Johnson Bentley Memorial Aquatic Center. Nous allons travailler avec le district scolaire 23 pour, espérons-le, avoir un théâtre dans la nouvelle école secondaire George Pringle. Le conseil serait certainement impatient de terminer la mise à jour de notre plan communautaire officiel (OCP). Nous aimerions également voir la création d’une nouvelle West Kelowna Economic Development Corporation.

J’aimerais créer un plan d’action climatique véritablement axé sur l’action et continuer à investir dans les services de police et de lutte contre les incendies de West Kelowna. Collaborer avec BC Housing et des organismes de logement sans but lucratif pour construire des logements locatifs subventionnés pour les personnes âgées et les familles à faible revenu. Continuez à plaider auprès de la province pour des améliorations de l’autoroute 97 et une deuxième alimentation électrique pour le grand Westside, et continuez à travailler avec nos bons voisins les Premières Nations de Westbank alors que nous continuons à marcher sur la voie de la vérité et de la réconciliation.

En tant que maire, comment aimeriez-vous que le conseil et le personnel gèrent la croissance et le développement futurs de West Kelowna ?

West Kelowna est certainement un endroit où il faut être, c’est une communauté très dynamique et nous grandissons chaque année, il est donc très important que nous planifions cette croissance future. Nous prévoyons qu’au cours des 20 prochaines années, la croissance sera de 12 à 20 000 personnes supplémentaires. Dans le projet, OCP, nous avons un concept de croissance préféré, qui décrit où cette croissance devrait être, et c’est essentiellement dans quatre domaines.

L’un est la densité plus élevée dans les centres urbains, c’est-à-dire le centre Westbank et aussi le centre Boucherie. Densité également plus élevée dans nos centres de quartier; Lakeview Heights, Gellatly Bay, Goats Peak, Smith Creek et West Valley. Certains de ces centres de quartier n’ont pas encore été créés, mais avec le temps, il y aura des opportunités de développement là-bas.

Nous aimerions voir du remplissage dans les quartiers traditionnels, des résidences pour calèches, des suites secondaires, ainsi que le développement de notre parc d’affaires de West Kelowna. Si nous pouvons loger confortablement les 12 à 20 000 personnes dans ces régions, nous pourrons conserver l’atmosphère rurale de West Kelowna, qui rend West Kelowna et ses quartiers distincts très spéciaux.

Encore une fois, en tant que maire, quelles mesures pensez-vous que le conseil pourrait prendre pour améliorer la circulation, en particulier sur l’autoroute 97, et l’infrastructure routière à West Kelowna ?

Il y a une croissance énorme dans tout le centre de l’Okanagan et nous voyons la congestion sur le pont et menant au pont et le conseil a plaidé auprès du ministère des Transports pour des améliorations à l’autoroute 97 et continuera de plaider.

Les améliorations seraient donc des échangeurs aux angles de l’autoroute et du chemin Boucherie ainsi que du chemin Westlake et du chemin Hudson. Nous aimerions également voir une meilleure synchronisation des feux de circulation autour de Butt Road et dans Westbank Centre. Nous aimerions également voir des améliorations au distique, le sens unique et le sens unique vers le nord. Ce n’est pas bon pour des raisons de style de vie, pour notre communauté, et cela perturbe en quelque sorte la croissance économique du centre de Westbank. Il y a donc beaucoup à faire.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

J’aimerais rendre hommage à un grand nombre de résidents de West Kelowna qui, à mon avis, sont de véritables célébrités. Ils n’obtiennent peut-être pas la reconnaissance et la fanfare en tant que célébrités célèbres, mais ils font une énorme différence dans la communauté, et ce sont nos bénévoles communautaires.

Ce sont les personnes qui aident en conduisant les personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux, en aidant à la banque alimentaire, en faisant du bénévolat dans des associations communautaires et en aidant les groupes sportifs en entraînant et en gérant des équipes sportives. Nous avons donc un nombre considérable de résidents qui font une différence dans la vie des gens.

Je crois qu’il y a de vraies célébrités dans le Westside, et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu’elles font parce qu’elles font une différence et font de West Kelowna un meilleur endroit où vivre.

Conseil municipalVille de West KelownaÉlection 2022Course à la mairie