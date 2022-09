Gorbatchev sera enterré dans des funérailles modestes snobées par Poutine

Le refus du Kremlin de déclarer des funérailles d’État reflète son malaise face à l’héritage de Gorbatchev, qui a été vénéré dans le monde entier pour avoir fait tomber le rideau de fer, mais vilipendé par beaucoup chez lui pour l’effondrement soviétique et l’effondrement économique qui a plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

MOSCOU – L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui a lancé des réformes drastiques qui ont contribué à mettre fin à la guerre froide et précipité l’éclatement de l’Union soviétique, devrait être enterré samedi lors d’une cérémonie relativement discrète snobée par le président russe Vladimir Poutine.

Interrogé sur les affaires spécifiques qui occuperont Poutine samedi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que le président aura une série de réunions de travail, un appel téléphonique international et doit se préparer pour un forum d’affaires en Extrême-Orient russe auquel il doit assister la semaine prochaine. .

Malgré le choix du lieu prestigieux, le Kremlin s’est abstenu de l’appeler des funérailles d’État, Peskov affirmant que la cérémonie comportera des “éléments”, tels que des gardes honoraires, et l’aide du gouvernement pour l’organiser. Il ne décrirait pas en quoi cela différerait d’un enterrement d’État à part entière.

Déclarer des funérailles d’État pour Gorbatchev aurait obligé Poutine à y assister et aurait obligé Moscou à inviter des dirigeants étrangers, ce qu’il était apparemment réticent à faire au milieu des tensions croissantes avec l’Occident après avoir envoyé des troupes en Ukraine.

La modeste cérémonie contrastait avec les somptueuses funérailles d’État de 2007 données à Boris Eltsine, le premier dirigeant post-soviétique de Russie qui a désigné Poutine comme son successeur préféré et lui a préparé le terrain pour remporter la présidence en démissionnant.

Poutine, qui a un jour déploré l’effondrement de l’Union soviétique comme la “plus grande catastrophe géopolitique du siècle”, a évité toute critique personnelle explicite de Gorbatchev, mais lui a reproché à plusieurs reprises de ne pas avoir obtenu d’engagements écrits de l’Occident qui excluraient l’expansion de l’OTAN vers l’Est. . La question a entaché les relations Russie-Occident pendant des décennies et a fomenté des tensions qui ont explosé lorsque le dirigeant russe a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

“Il a dirigé le pays lors de changements difficiles et dramatiques, au milieu de défis de politique étrangère, économiques et sociétaux à grande échelle”, a déclaré Poutine. “Il a profondément réalisé que des réformes étaient nécessaires et a essayé d’offrir ses solutions aux problèmes aigus.”