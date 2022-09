Gorbatchev sera enterré dans des funérailles discrètes snobées par Poutine

MOSCOU (AP) – L’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev devrait être enterré samedi lors d’une cérémonie qui ne sera pas un enterrement national auquel ne participeront ni le président russe Vladimir Poutine ni les principaux dirigeants internationaux.

Les funérailles relativement discrètes reflètent le malaise du Kremlin à propos de l’héritage de Gorbatchev, qui a été vénéré en Occident pour avoir mis fin à la guerre froide mais méprisé par beaucoup à la maison pour l’effondrement de l’Union soviétique et la crise économique qui a plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

Poutine a déposé des fleurs en privé sur le cercueil de Gorbatchev jeudi en raison de ce que le Kremlin a décrit comme l’emploi du temps chargé du président qui l’empêcherait d’assister aux funérailles.

Interrogé sur les affaires spécifiques qui occuperont Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que le président aura une série de réunions de travail, un appel téléphonique international et devra également se préparer à assister à un forum d’affaires en Extrême-Orient russe la semaine prochaine. .

Gorbatchev, décédé mardi à l’âge de 91 ans, sera enterré au cimetière Novodievitchi de Moscou à côté de sa femme, Raisa, à la suite d’une cérémonie d’adieu au Pillar Hall de la Maison des syndicats, un manoir emblématique près du Kremlin qui a servi de le lieu des funérailles nationales depuis l’époque soviétique.

Malgré le choix du lieu prestigieux, le Kremlin s’est abstenu de l’appeler des funérailles d’État, Peskov affirmant que la cérémonie comportera des “éléments”, tels que des gardes honoraires, et l’aide du gouvernement pour l’organiser. Il ne décrirait pas en quoi cela différerait d’un enterrement d’État à part entière.

Si le Kremlin avait déclaré des funérailles nationales pour Gorbatchev, il aurait été difficile pour Poutine d’ignorer l’événement. Cela aurait également obligé le Kremlin à envoyer des invitations aux dirigeants étrangers, ce qu’il était apparemment réticent à faire dans un contexte de tensions croissantes avec l’Occident après l’envoi de troupes en Ukraine.

Poutine, qui a autrefois déploré l’effondrement de l’Union soviétique comme la “plus grande catastrophe géopolitique du siècle”, a évité toute critique personnelle explicite de Gorbatchev, mais lui a reproché à plusieurs reprises de ne pas avoir obtenu d’engagements écrits de l’Occident qui excluraient l’expansion de l’OTAN vers l’Est. . La question a entaché les relations Russie-Occident pendant des décennies et a fomenté des tensions qui ont explosé lorsque le dirigeant russe a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Dans une lettre de condoléances soigneusement formulée publiée mercredi en évitant les éloges ou les critiques explicites, Poutine a décrit Gorbatchev comme un homme qui a laissé “un impact énorme sur le cours de l’histoire du monde”.

“Il a dirigé le pays lors de changements difficiles et dramatiques, au milieu de défis de politique étrangère, économiques et sociétaux à grande échelle”, a déclaré Poutine. “Il a profondément réalisé que des réformes étaient nécessaires et a essayé d’offrir ses solutions aux problèmes aigus.”

L’ambivalence du Kremlin à propos de Gorbatchev se reflétait dans les émissions de télévision d’État, qui rendaient hommage à Gorbatchev en tant que personnage historique mais qualifiaient ses réformes de mal planifiées et le tenaient pour responsable de ne pas avoir correctement défendu les intérêts du pays.

Le public russe est resté divisé de la même manière sur l’héritage de Gorbatchev, certains le félicitant d’avoir mis fin à la guerre froide et d’avoir abandonné sept décennies de régime totalitaire et d’autres l’accusant de trahison.

La journaliste AP Susie Blann à Londres a contribué à ce reportage.

Jim Heintz et Vladimir Isachenkov, Associated Press