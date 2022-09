Gorbatchev se souvient affectueusement en Allemagne pour avoir permis l’unité

Commentez cette histoire Commentaire

BERLIN – Mikhaïl Gorbatchev était durablement populaire en Allemagne pour avoir permis la réunification du pays après quatre décennies de division après la Seconde Guerre mondiale – et avoir préparé le terrain pour l’effondrement pacifique du communisme qui l’a rendu possible. Même 25 ans après la chute du mur de Berlin, Gorbatchev a été salué par des chants de « Gorby ! Gorbie ! alors qu’il assistait à une cérémonie en 2014 marquant l’anniversaire dans la capitale réunifiée.

La frontière de la guerre froide qui divisait l’Allemagne entre l’Ouest capitaliste et l’Est communiste après la Seconde Guerre mondiale semblait gravée dans le marbre lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir au milieu des années 1980. Mais un peu plus de cinq ans plus tard, le pays a été réunifié en tant que membre de l’OTAN et avec une promesse de retrait des troupes soviétiques.

Gorbatchev, décédé mardi à 91 ans, est resté dans les mémoires avec tendresse et gratitude à Berlin, et aussi avec un soupçon de mélancolie à un moment où l’invasion de l’Ukraine a séparé la Russie et l’Allemagne.

“Je ne pense pas que nous ayons pu imaginer la réunification pendant la guerre froide”, a déclaré à la télévision ARD le législateur vétéran Wolfgang Schaeuble, ministre de l’Intérieur ouest-allemand à l’époque et l’un des principaux négociateurs de l’unité du pays. “Et que cela s’est produit ensuite – dans la paix et la liberté, sans une goutte de sang, cela n’aurait pas été imaginé sans Gorbatchev.”

L’ancienne chancelière Angela Merkel, qui a grandi en Allemagne de l’Est et y a travaillé comme scientifique, a déclaré que “Mikhail Gorbatchev a aussi radicalement changé ma vie – je ne l’oublierai jamais”.

Peu de temps après avoir pris le pouvoir à Moscou, Gorbatchev avait entamé le processus de réforme et d’ouverture croissante. Sans cela, a déclaré Merkel, “la révolution pacifique en Allemagne de l’Est n’aurait pas été possible”.

En 1989, la pression pour le changement s’est intensifiée dans les pays communistes d’Europe de l’Est – y compris l’Allemagne de l’Est, dont les dirigeants extrémistes de longue date avaient peu d’appétit pour la réforme.

En visite à Berlin-Est pour les célébrations du 40e anniversaire du pays en octobre 1989, au milieu des protestations des manifestants scandant “Gorby, aidez-nous”, Gorbatchev aurait averti ses dirigeants que “la vie punit ceux qui arrivent trop tard”. Qu’il ait réellement dit ces mots est un sujet de discorde, mais ils ont résumé son message.

Merkel a déclaré qu’elle se souvenait encore de la peur qu’elle et d’autres avaient ressentie au moment de la répression militaire.

“Mais cette fois… aucun char n’a roulé, il n’y a pas eu de tirs”, a-t-elle déclaré. “Au lieu de cela, Mikhaïl Gorbatchev a reproché aux dirigeants est-allemands vieillissants la phrase suivante : “La vie punit ceux qui arrivent trop tard”.

Un peu plus d’un mois plus tard, sous la pression de manifestations de plus en plus importantes, le gouvernement est-allemand a ouvert la frontière hautement fortifiée qui avait empêché la majeure partie de la population du pays de voyager vers l’Ouest.

Dans une interview accordée au magazine allemand Stern en 2013, Gorbatchev a déclaré qu’il n’avait pas été réveillé par la nouvelle de la chute du mur – un moment charnière dans l’effondrement du communisme dans le bloc de l’Est dominé par les Soviétiques – “et ce n’était pas nécessaire .”

“Notre position était claire dès le début”, a-t-il déclaré. « Nous savions que l’Europe ne peut pas vivre avec une Allemagne divisée, avec une bombe à retardement. J’ai compris que les Russes et les Allemands devaient se réconcilier.

“Nous étions convaincus que la réunification des Allemands était dans l’intérêt de tous, même si la Grande-Bretagne et la France s’y étaient initialement opposées”, a-t-il ajouté.

Gorbatchev, qui se souvient avoir grandi au milieu des horreurs de l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne nazie, a déclaré qu’il avait pardonné aux Allemands.

La route de la chute du mur de Berlin à la réunification allemande un peu moins de 11 mois plus tard a été incroyablement rapide. Gorbatchev et ses relations avec le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl ont reçu une grande partie du crédit.

En février 1990, Kohl a déclaré lors d’une visite à Moscou que Gorbatchev avait « promis sans ambiguïté que l’Union soviétique respecterait la décision des Allemands de vivre dans un seul État, et qu’il appartenait aux Allemands de déterminer le moment et la voie vers unification.”

En juillet, Kohl s’est rendu dans la région d’origine de Gorbatchev dans le sud de la Russie, revenant avec un accord de Gorbatchev pour permettre à une Allemagne unie de rester dans l’alliance militaire de l’OTAN et pour un retrait complet des troupes soviétiques de l’est d’ici 1994.

La «diplomatie du cardigan» informelle des deux dirigeants contraste fortement avec l’état actuel des relations germano-russes, qui sont gelées après l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

Le chancelier Olaf Scholz a déploré que Gorbatchev ait tracé la voie vers la démocratie en Russie, mais qu’il soit mort à un moment où « la démocratie en Russie a échoué ».

Gorbatchev, a déclaré le vice-chancelier Robert Habeck, “représente également la manière dont les relations entre la Russie et l’Europe auraient pu se développer”.