Gorbatchev se fait snober lors de funérailles nationales, Poutine n’y assiste pas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, ne recevra pas de funérailles nationales complètes en Russie après son décès plus tôt cette semaine, a confirmé jeudi le Kremlin.

“Il y aura des éléments de funérailles d’État dans le sens où il y aura une haie d’honneur. Un adieu sera organisé. Dans ce cas, l’État aidera à organiser ces funérailles”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes selon Interfax. .

On ne sait pas exactement en quoi le service funèbre différera d’un enterrement national complet, bien que le rival de Gorbatchev et le premier président de la Russie, Boris Eltsine, aient été enterrés avec tous les honneurs de l’État en 2007 après son décès.

MIKHAIL GORBATCHEV, ANCIEN LEADER SOVIETIQUE QUI A SUPERVISE LA FIN DE LA GUERRE FROIDE, MORT A 91 ANS

Poutine, qui succède à Eltsine, a également décrété une journée de deuil national.

Gorbatchev – défendu par les nations occidentales pour avoir aidé à mettre fin à la guerre froide et récompensé d’un noble prix de la paix pour ses efforts visant à ralentir la course aux armements nucléaires – détient un héritage qui est en contradiction avec le président russe Vladimir Poutine.

“Mikhail Gorbatchev était un politicien et un homme d’État qui a eu un impact énorme sur le cours de l’histoire mondiale”, a déclaré Poutine dans un message soigneusement formulé mercredi.

Les commentaires de Poutine ont omis les critiques passées qu’il a formulées à l’encontre des politiques du dernier dirigeant de l’URSS qui ont conduit à la chute de l’Union soviétique – un geste que Poutine a décrié comme la “plus grande catastrophe géopolitique du siècle”.

Le Kremlin a déclaré jeudi que Poutine n’assisterait pas aux funérailles de Gorbatchev en raison de problèmes d’horaire, bien que le président russe ait rendu hommage jeudi à l’hôpital où le corps de Gorbatchev est détenu jusqu’au service.

UN OUVRIER DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE EN UKRAINE DIT QUE LA RUSSIE A ÉVACUÉ SON PERSONNEL AVANT LES ATTAQUES CONTRE ZAPORIZHZHIA

“Poutine est en train de défaire tout ce que Gorbatchev a réalisé”, a déclaré à Fox News l’experte russe et ancienne officier du renseignement de la Defense Intelligence Agency, Rebekah Koffler.

“Gorbatchev a mis fin à la guerre froide, Poutine a lancé une nouvelle guerre froide avec les États-Unis et l’Occident en attaquant l’Ukraine”, a ajouté Koffler. “La politique de Gorbatchev a finalement conduit à l’effondrement de l’URSS et Poutine tente de reconstituer l’URSS.”

Bien que les relations entre l’Occident et la Russie n’aient pas été aussi tendues depuis le plus fort de la guerre froide, la popularité de Poutine chez lui reste élevée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré les efforts de Poutine pour restreindre les droits, sa capacité à contrôler le récit en Russie grâce à des outils de propagande a porté ses fruits.

“Gorbatchev a tenté de démocratiser la Russie et Poutine a resserré le contrôle gouvernemental et a de nouveau transformé la Russie en un État totalitaire”, a déclaré Koffler. “L’ironie est que Gorbatchev est détesté en Russie, tandis que Poutine est craint et respecté, avec son taux d’approbation toujours élevé alors même que la guerre contre l’Ukraine fait rage.”

Le service funèbre de Gorbatchev est prévu pour le 3 septembre.