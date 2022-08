Gorbatchev, qui a réorienté le cours du XXe siècle, décède à 91 ans

Commentez cette histoire Commentaire

MOSCOU — Avant l’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev, l’Union soviétique semblait une superpuissance inébranlable en perpétuel antagonisme avec les États-Unis. Avec une série de réformes à couper le souffle, Gorbatchev a changé tout cela et a réorienté le cours du XXe siècle. Aux côtés de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, Gorbatchev était un protagoniste clé d’un drame mondial que beaucoup pensaient impossible et, pour ceux qui l’ont vécu, semblait presque surréaliste.

Sous Gorbatchev, le mur de Berlin s’est effondré, des milliers de prisonniers politiques ont été libérés et des millions de personnes qui n’avaient connu que le communisme ont eu leur premier vrai goût de la liberté. Mais il a été incapable de contrôler les forces qu’il a libérées – et a finalement mené une bataille perdue d’avance pour sauver un empire en ruine.

Gorbatchev est décédé mardi dans un hôpital de Moscou à l’âge de 91 ans.

Bien que peu connu en dehors des cercles soviétologues avant d’en devenir le leader en 1985, il est rapidement devenu une figure dominante et charismatique sur la scène mondiale. La tache de naissance violette tachetée sur son crâne chauve le rendait immédiatement reconnaissable, et sa vigueur contrastait fortement avec la récente série de dirigeants âgés et à peine articulés du Kremlin.

Sa vision de refaire l’Union soviétique en un pays plus humain et flexible avait le pouvoir de l’époque. En 1990, il avait remporté le prix Nobel pour son “rôle de premier plan” dans la fin de la guerre froide et la réduction des tensions nucléaires.

Mais à peine un an plus tard, il était l’incarnation triste et déconcertée de l’échec. Le pays s’était effondré entre ses mains, et chez lui, il était ridiculisé, méprisé et de plus en plus écarté comme non pertinent.

Son pouvoir désespérément sapé par une tentative de coup d’État contre lui en août 1991, Gorbatchev a passé ses derniers mois au pouvoir à regarder république après république déclarer son indépendance jusqu’à ce qu’il démissionne le 25 décembre 1991, et l’Union soviétique s’est écrite dans l’oubli un jour plus tard.

De nombreux changements, y compris l’éclatement soviétique, n’avaient aucune ressemblance avec la transformation que Gorbatchev avait envisagée lorsqu’il est devenu le dirigeant soviétique en mars 1985.

À la fin de son règne, il était impuissant à arrêter le tourbillon qu’il avait semé. Pourtant, Gorbatchev a peut-être eu un plus grand impact sur la seconde moitié du XXe siècle que toute autre personnalité politique.

“Je me vois comme un homme qui a lancé les réformes nécessaires pour le pays, pour l’Europe et pour le monde”, a déclaré Gorbatchev à l’Associated Press dans une interview en 1992 peu après avoir quitté ses fonctions.

« On me demande souvent, est-ce que j’aurais tout recommencé si c’était à refaire ? Oui en effet. Et avec plus de persévérance et de détermination », a-t-il déclaré.

Les Russes l’ont blâmé pour l’implosion de l’Union soviétique en 1991 – une superpuissance autrefois redoutable dont le territoire s’est fracturé en 15 nations distinctes.

Sa course à la présidence en 1996 était une blague nationale et il a recueilli moins de 1 % des voix. En 1997, il a eu recours à la réalisation d’une publicité télévisée pour Pizza Hut afin de gagner de l’argent pour sa fondation caritative.

Ses anciens alliés l’ont abandonné et en ont fait un bouc émissaire des troubles du pays.

“Dans l’annonce, il devrait prendre une pizza, la diviser en 15 tranches comme il a divisé notre pays, puis montrer comment la reconstituer”, a plaisanté Anatoly Lukyanov, un ancien partisan de Gorbatchev.

Gorbatchev n’a jamais cherché à démanteler le système soviétique. Il voulait l’améliorer.

Peu de temps après avoir pris le pouvoir, il a lancé une campagne pour mettre fin à la stagnation économique et politique de son pays, en utilisant la « glasnost », ou ouverture, pour l’aider à atteindre son objectif de « perestroïka », ou restructuration.

Dans ses mémoires, il a dit qu’il avait longtemps été frustré que dans un pays aux immenses ressources naturelles, des dizaines de millions de personnes vivent dans la pauvreté.

“Notre société a été étouffée par un système de commandement bureaucratique”, a écrit Gorbatchev. « Condamnée à servir l’idéologie et à porter le lourd fardeau de la course aux armements, elle a été mise à rude épreuve.

Une fois qu’il a commencé, un geste en a entraîné un autre : il a libéré des prisonniers politiques, autorisé un débat ouvert et des élections multi-candidats, donné à ses compatriotes la liberté de voyager, stoppé l’oppression religieuse, réduit les arsenaux nucléaires, établi des liens plus étroits avec l’Occident et n’a pas résisté à la chute des régimes communistes dans les États satellites d’Europe de l’Est.

Mais les forces qu’il a déchaînées lui ont rapidement échappé. Des tensions ethniques longtemps réprimées ont éclaté, déclenchant des guerres et des troubles dans des points chauds tels que la région du sud du Caucase. Les grèves et les troubles sociaux ont suivi les hausses de prix et les pénuries de biens de consommation.

Dans l’un des moments les plus bas de son mandat, Gorbatchev a sanctionné une répression contre les républiques baltes agitées au début de 1991. La violence a retourné de nombreux intellectuels et réformateurs contre lui.

Des élections compétitives ont également produit une nouvelle génération de politiciens populistes qui ont défié les politiques et l’autorité de Gorbatchev. Le chef d’entre eux était son ancien protégé et éventuel ennemi juré, Boris Eltsine, qui est devenu le premier président de la Russie.

“Le processus de rénovation de ce pays et d’apport de changements fondamentaux au sein de la communauté internationale s’est avéré beaucoup plus complexe que prévu à l’origine”, a déclaré Gorbatchev à la nation alors qu’il démissionnait.

« Cependant, reconnaissons ce qui a été accompli jusqu’à présent. La société a acquis la liberté ; elle a été libérée politiquement et spirituellement. Et c’est la réalisation la plus importante, que nous n’avons pas entièrement maîtrisée, en partie parce que nous n’avons toujours pas appris à utiliser notre liberté.

Il y avait peu de choses dans l’enfance de Gorbatchev pour faire allusion au rôle central qu’il jouerait sur la scène mondiale. À de nombreux niveaux, il a reçu une éducation soviétique typique dans un village russe typique.

Mais ce fut une enfance bénie par des coups de chance inhabituels.

Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est né le 2 mars 1931 dans le village de Privolnoye, dans le sud de la Russie. Ses deux grands-pères étaient paysans, présidents de fermes collectives et membres du Parti communiste, tout comme son père.

Malgré des références stellaires au parti, la famille de Gorbatchev n’est pas sortie indemne de la terreur déclenchée par le dictateur soviétique Josef Staline : les deux grands-pères ont été arrêtés et emprisonnés pour des activités prétendument antisoviétiques. Mais, fait rare à cette époque, tous deux ont finalement été libérés.

En 1941, alors que Gorbatchev avait 10 ans, son père partit à la guerre, avec la plupart des autres hommes de Privolnoye. Pendant ce temps, les nazis ont traversé les steppes occidentales dans leur guerre-éclair contre l’Union soviétique. Ils ont occupé Privolnoye pendant cinq mois. À la fin de la guerre, le jeune Gorbatchev était l’un des rares garçons du village dont le père était revenu.

À 15 ans, Gorbatchev aidait son père à conduire une moissonneuse-batteuse après l’école et pendant les étés torrides et poussiéreux de la région. Sa performance lui a valu l’ordre du Drapeau rouge du travail, une distinction inhabituelle pour un jeune de 17 ans.

Ce prix et l’expérience du parti de ses parents l’ont aidé à être admis en 1950 dans la meilleure université du pays, l’État de Moscou. Là, il a rencontré sa femme, Raisa Maximovna Titorenko, et a rejoint le Parti communiste.

Le prix et les références de sa famille l’ont également aidé à surmonter la honte des arrestations de ses grands-pères, qui ont été négligées à la lumière de sa conduite communiste exemplaire.

Dans ses mémoires, Gorbatchev se décrit comme un non-conformiste alors qu’il progressait dans les rangs du parti, éclatant parfois de critiques à l’encontre du système soviétique et de ses dirigeants.

Son début de carrière coïncide avec le « dégel » amorcé par Nikita Khrouchtchev. En tant que jeune responsable de la propagande communiste, il a été chargé d’expliquer le 20e Congrès du Parti qui a révélé la répression de millions de personnes par le dictateur soviétique Josef Staline aux militants locaux du parti. Il a dit qu’il avait d’abord été accueilli par un “silence de mort”, puis par l’incrédulité.

« Ils ont dit : ‘Nous n’y croyons pas. Ce n’est pas possible. Vous voulez tout blâmer sur Staline maintenant qu’il est mort », a-t-il déclaré à l’AP dans une interview en 2006.

C’était un vrai partisan peu orthodoxe du socialisme. Il a été élu au puissant Comité central du parti en 1971, a repris la politique agricole soviétique en 1978 et est devenu membre à part entière du Politburo en 1980.

Chemin faisant, il a pu voyager en Occident, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et au Canada. Ces voyages ont eu un effet profond sur sa pensée, ébranlant sa croyance en la supériorité du socialisme de style soviétique.

« La question me hantait : pourquoi le niveau de vie dans notre pays était-il plus bas que dans les autres pays développés ? rappelle-t-il dans ses mémoires. “Il semblait que nos dirigeants âgés n’étaient pas particulièrement inquiets de notre niveau de vie indéniablement inférieur, de notre mode de vie insatisfaisant et de notre retard dans le domaine des technologies de pointe.”

Mais Gorbatchev a dû attendre son tour.

Le dirigeant soviétique Leonid Brejnev est décédé en 1982 et a été remplacé par deux autres dirigeants gériatriques : Andropov, le mentor de Gorbatchev, et Konstantin Chernenko. Ce n’est qu’en mars 1985, à la mort de Chernenko, que le parti a finalement choisi un homme plus jeune pour diriger le pays. Gorbatchev avait 54 ans.

Son mandat a été rempli de périodes difficiles, notamment une campagne anti-alcool mal conçue, le retrait militaire soviétique d’Afghanistan et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Mais à partir de novembre 1985, Gorbatchev a entamé une série de réunions au sommet captivantes avec des dirigeants mondiaux, en particulier les présidents américains Ronald Reagan et George Bush, qui ont conduit à des réductions profondes et sans précédent des arsenaux nucléaires américains et soviétiques.

Après avoir regardé pendant des années un défilé de dirigeants insignifiants au Kremlin, les dirigeants occidentaux se sont pratiquement évanouis devant le charmant et vigoureux Gorbatchev et sa femme élégante et intelligente.

Mais les perceptions étaient très différentes à la maison. C’était la première fois depuis la mort du fondateur soviétique Vladimir Lénine que l’épouse d’un dirigeant soviétique jouait un tel rôle public, et de nombreux Russes trouvaient Raïssa Gorbatchev voyante et arrogante.

Bien que le reste du monde ait bénéficié des changements opérés par Gorbatchev, l’économie soviétique branlante s’est effondrée dans le processus, entraînant d’énormes difficultés économiques pour les 290 millions d’habitants du pays.

Dans les derniers jours de l’Union soviétique, le déclin économique s’est accéléré en un dérapage abrupt. L’hyperinflation a privé la plupart des personnes âgées de leurs économies. Des usines fermées. Des lignes de pain se sont formées – et la haine populaire pour Gorbatchev et sa femme a grandi.

Mais le couple a gagné la sympathie à l’été 1999, lorsqu’il a été révélé que Raïssa Gorbatchev était en train de mourir d’une leucémie. Au cours de ses derniers jours, Gorbatchev s’est entretenue quotidiennement avec des journalistes de la télévision, et l’ancien politicien en bois au son hautain a été soudainement considéré comme un homme de famille émotif s’abandonnant à un chagrin profond.

Gorbatchev a travaillé sur la Fondation Gorbatchev, qu’il a créée pour répondre aux priorités mondiales de l’après-guerre froide, et avec la fondation Green Cross, qui a été créée en 1993 pour aider à cultiver “une relation plus harmonieuse entre les humains et l’environnement”.

Il a pris la tête du petit Parti social-démocrate uni en 2000 dans l’espoir qu’il puisse combler le vide laissé par le Parti communiste, qui, selon lui, n’avait pas réussi à se transformer en un parti de gauche moderne après l’éclatement de l’Union soviétique. Il a démissionné de la présidence en 2004.

Il a continué à commenter la politique russe en tant qu’homme d’État de haut rang – même si nombre de ses compatriotes n’étaient plus intéressés par ce qu’il avait à dire.

« La crise dans notre pays se poursuivra pendant un certain temps, entraînant peut-être des bouleversements encore plus grands », écrivait Gorbatchev dans un mémoire en 1996. « Mais la Russie a irrévocablement choisi la voie de la liberté, et personne ne peut la faire revenir au totalitarisme. ”

Gorbatchev a oscillé entre la critique et les éloges du président russe Vladimir Poutine, qui a été attaqué pour avoir fait marche arrière sur les réalisations démocratiques des époques Gorbatchev et Eltsine. Il a déclaré que Poutine avait beaucoup fait pour restaurer la stabilité et le prestige de la Russie après la décennie tumultueuse qui a suivi l’effondrement soviétique.

Il a toutefois protesté contre les limitations croissantes de la liberté des médias et, en 2006, a acheté l’un des derniers journaux d’investigation russes, Novaya Gazeta, avec un homme d’affaires associé.

“Nous devons – c’est l’un de nos objectifs – promouvoir le développement qualitatif du journal dans l’intérêt des valeurs démocratiques”, a-t-il déclaré, critiquant tacitement les efforts du Kremlin pour mettre au pas Novaya Gazeta et d’autres médias indépendants.

Gorbatchev s’est aventuré dans d’autres nouveaux domaines dans ses 70 ans, remportant des prix et des félicitations dans le monde entier. Il a remporté un Grammy en 2004 avec l’ancien président américain Bill Clinton et l’actrice italienne Sophia Loren pour leur enregistrement de Pierre et le loup de Prokofiev, et les Nations Unies l’ont nommé Champion de la Terre en 2006 pour sa défense de l’environnement.