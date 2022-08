Gorbatchev: les médias russes disent que l’ancien président soviétique est décédé

MOSCOU –

Mikhaïl Gorbatchev, qui a mis fin à la guerre froide sans effusion de sang mais n’a pas réussi à empêcher l’effondrement de l’Union soviétique, est décédé mardi à l’âge de 91 ans, ont annoncé des responsables de l’hôpital de Moscou.

Gorbatchev, le dernier président soviétique, a conclu des accords de réduction des armements avec les États-Unis et des partenariats avec les puissances occidentales pour supprimer le rideau de fer qui divisait l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et provoquer la réunification de l’Allemagne.

Mais ses vastes réformes internes ont contribué à affaiblir l’Union soviétique au point où elle s’est effondrée, un moment que le président Vladimir Poutine a qualifié de « plus grande catastrophe géopolitique » du XXe siècle.

“Mikhail Gorbachev est décédé ce soir des suites d’une maladie grave et prolongée”, a déclaré l’hôpital clinique central de Russie dans un communiqué.

Poutine a exprimé “ses plus sincères condoléances”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l’agence de presse Interfax.

“Demain, il enverra un télégramme de condoléances à sa famille et à ses amis”, a-t-il déclaré.

Poutine a déclaré en 2018 qu’il inverserait l’effondrement de l’Union soviétique s’il le pouvait, ont rapporté les agences de presse à l’époque.

Les dirigeants mondiaux n’ont pas tardé à rendre hommage. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que Gorbatchev avait ouvert la voie à une Europe libre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, citant l’invasion de l’Ukraine par Poutine, a déclaré que “l’engagement inlassable de Gorbatchev en faveur de l’ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous”.

Après des décennies de tension et d’affrontement de la guerre froide, Gorbatchev a rapproché l’Union soviétique de l’Occident plus qu’à n’importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mais il a vu cet héritage anéanti dans les derniers mois de sa vie, alors que l’invasion de l’Ukraine faisait tomber les sanctions occidentales contre Moscou, et que les politiciens russes et occidentaux commençaient à parler d’une nouvelle guerre froide.

“Gorbatchev est mort de manière symbolique lorsque l’œuvre de sa vie, la liberté, a été effectivement détruite par Poutine”, a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix en 1990.

Il sera enterré au cimetière Novodievitchi de Moscou à côté de sa femme, Raisa, décédée en 1999, a déclaré Tass, citant la fondation que l’ex-dirigeant soviétique a créée une fois qu’il a quitté ses fonctions.

Lorsque les manifestations pro-démocratie ont balayé les nations du bloc soviétique de l’Europe de l’Est communiste en 1989, il s’est abstenu d’utiliser la force – contrairement aux anciens dirigeants du Kremlin qui avaient envoyé des chars pour écraser les soulèvements en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968.

Mais les protestations ont alimenté les aspirations à l’autonomie des 15 républiques de l’Union soviétique, qui se sont désintégrées au cours des deux années suivantes de manière chaotique.

Gorbatchev – qui a été brièvement déposé lors d’un coup d’État en août 1991 par des partisans de la ligne dure – a lutté en vain pour empêcher cet effondrement.

“L’ère de Gorbatchev est l’ère de la perestroïka, l’ère de l’espoir, l’ère de notre entrée dans un monde sans missiles… mais il y a eu une erreur de calcul : nous ne connaissions pas bien notre pays”, a déclaré Vladimir Shevchenko, qui dirigé le bureau du protocole de Gorbatchev lorsqu’il était dirigeant soviétique.

“Notre syndicat s’est effondré, c’était une tragédie et sa tragédie”, a-t-il déclaré à l’agence de presse RIA.

En devenant secrétaire général du Parti communiste soviétique en 1985, à seulement 54 ans, il avait entrepris de revitaliser le système en introduisant des libertés politiques et économiques limitées, mais ses réformes ont échappé à tout contrôle.

“C’était un homme bon – c’était un homme décent. Je pense que sa tragédie est dans un sens qu’il était trop décent pour le pays qu’il dirigeait”, a déclaré le biographe de Gorbatchev, William Taubman, professeur émérite à l’Amherst College dans le Massachusetts.

La politique de Gorbatchev de “glasnost” – la liberté d’expression – a permis une critique auparavant impensable du parti et de l’État, mais a également enhardi les nationalistes qui ont commencé à faire pression pour l’indépendance dans les républiques baltes de Lettonie, de Lituanie, d’Estonie et d’ailleurs.

De nombreux Russes n’ont jamais pardonné à Gorbatchev les turbulences que ses réformes ont déclenchées, considérant la chute subséquente de leur niveau de vie comme un prix trop élevé à payer pour la démocratie.

Vladimir Rogov, un responsable nommé par la Russie dans une partie de l’Ukraine actuellement occupée par les forces pro-Moscou, a déclaré que Gorbatchev avait “délibérément conduit l’Union (soviétique) à sa disparition” et l’a traité de traître.

“Il nous a donné à tous la liberté – mais nous ne savons pas quoi en faire”, a déclaré l’économiste libéral Ruslan Grinberg au journal des forces armées Zvezda après avoir rendu visite à Gorbatchev à l’hôpital en juin.

“Gorbatchev a vécu pour voir certaines de ses pires peurs se réaliser et ses rêves les plus brillants se noyer dans le sang et la crasse. Mais les historiens se souviendront affectueusement de lui, et un jour – je le crois – les Russes”, a déclaré l’historien de la guerre froide Sergey Radchenko.



