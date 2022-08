Gorbatchev “a changé ma vie” – Merkel — RT World News

L’ancien chancelier affirme que feu le dirigeant soviétique a rendu possible la réunification pacifique de l’Allemagne

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que Mikhaïl Gorbatchev “fondamentalement” a changé sa vie. Le dernier dirigeant soviétique, dont le mandat a vu la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, est décédé mardi soir à l’âge de 91 ans.

« Gorbatchev a écrit l’histoire du monde. Il a illustré comment un seul homme d’État peut changer le monde pour le mieux », Merkel a déclaré mercredi dans un communiqué, ajoutant que le dernier dirigeant soviétique avait rendu possible la réunification pacifique de l’Allemagne en 1990.

Pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne de l’Ouest alliée aux États-Unis a existé aux côtés de l’Allemagne de l’Est (DDR) alliée aux Soviétiques et socialiste. Merkel a grandi dans la RDA et y a passé la majeure partie de sa jeunesse.

“Je peux encore ressentir la peur que moi et de nombreuses personnes de la RDA avions en 1989, en me demandant si les chars rouleraient à nouveau, comme ils l’ont fait en 1953 lorsque nous avons scandé “Nous sommes le peuple” et plus tard “Nous sommes un seul peuple”. Mais cette fois-là, contrairement à 1953, aucun char n’a roulé, aucun coup de feu n’a été tiré.















“En outre, [Gorbachev] permis à une Allemagne réunifiée de devenir membre de l’OTAN », a déclaré Merkel.

L’ancienne chancelière, qui est entrée en politique peu de temps après la réunification, a déclaré qu’elle avait de vifs souvenirs de la rencontre de Gorbatchev avec le dirigeant ouest-allemand Helmut Kohl en 1990. « Mikhaïl Gorbatchev a aussi fondamentalement changé ma vie. Je ne l’oublierai jamais,” dit Merkel.

Après être devenu le chef de l’Union soviétique en 1985, Gorbatchev a lancé des réformes radicales visant à libéraliser l’économie et la vie publique. Il démissionne fin 1991 avec l’éclatement du pays.

Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1990.

Merkel a gouverné l’Allemagne pendant 16 ans, devenant la deuxième chancelière la plus ancienne du pays. Elle a quitté son poste en 2021 et s’est retirée de la politique.