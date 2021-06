Goran Pandev marque mais l’Autriche bat les débutants en Macédoine du Nord 3-1

Les remplaçants Michael Gregoritsch et Marko Arnautovic ont marqué des buts tardifs alors que l’Autriche a scellé une victoire 3-1 sur les débutants des tournois majeurs de Macédoine du Nord lors de leur match d’ouverture du Groupe C à l’Euro 2020 dimanche.

Stefan Lainer a donné l’avantage aux Autrichiens dès le début à Bucarest, mais le capitaine de 37 ans Goran Pandev a égalisé avant la demi-heure pour devenir le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de l’Euro et ravir les supporters macédoniens.

Mais Gregoritsch a détourné le but décisif à 12 minutes de la fin et Arnautovic en a ajouté un troisième pour garantir que l’Autriche remporte sa toute première victoire en Championnat d’Europe et frappe le premier dans un groupe comprenant également les Pays-Bas et l’Ukraine, qui se rencontreront à Amsterdam plus tard dans la journée.

L’Autriche rendra visite aux Néerlandais jeudi, tandis que la Macédoine du Nord reste dans la capitale roumaine pour affronter l’Ukraine.

Après un bon départ des Macédoniens d’Igor Angelovski dimanche, l’Autriche a frappé contre le cours du jeu à la 18e minute lorsque l’arrière droit Lainer a rencontré le centre de Marcel Sabitzer au deuxième poteau pour battre le gardien Stole Dimitrievski.

Lainer a célébré en brandissant un maillot avec les mots « Eriksen reste fort » après que le milieu de terrain danois Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors de son match contre la Finlande samedi.

C’était la première fois que l’Autriche prenait la tête d’un match de championnat d’Europe.

Ils ont rapidement menacé un deuxième but alors que Sasa Kalajdzic tournait la passe de Sabitzer trop près de Dimitrievski.

Mais la Macédoine du Nord a continué à appuyer et à égaliser à la 28e minute alors que le gardien autrichien Daniel Bachmann a perdu le ballon alors qu’il glissait pour le récupérer après une défense comique, et Pandev a joyeusement accepté le cadeau de se faufiler dans un filet vide.

Il s’agissait d’un 38e but record pour l’ancien attaquant de l’Inter Milan pour son pays, faisant de lui le deuxième joueur le plus âgé à marquer dans le tournoi après l’Autrichien Ivica Vastic à l’âge de 38 ans contre la Pologne en 2008.

L’entraîneur autrichien Franco Foda a envoyé Arnautovic et Gregoritsch alors que son équipe dominait les premiers stades de la seconde mi-temps, mais la Macédoine du Nord restait un danger à la pause et Boban Nikolov a été repoussé à l’heure de jeu par un Bachmann qui se précipitait.

Quelques minutes plus tard, c’était l’Autriche qui passait presque devant, mais la tête de Gregoritsch était excellemment repoussée par Dimitrievski.

Aucune des deux équipes n’a reculé pour protéger son point, mais ce sont les outsiders qui ont continué à paraître menaçants et Ezgjan Alioski et Eljif Elmas ont tous deux vu leurs efforts bien bloqués.

La qualité de l’Autriche a toutefois brillé dans les phases finales, alors que Gregoritsch a devancé Dimitrievski pour poignarder le centre bas de David Alaba.

À la 89e minute, l’attaquant du port de Shanghai Arnautovic s’est dégagé, a contourné le gardien de but et a tapoté pour donner au score un teint légèrement flatteur.

