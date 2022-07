Gopuff supprime 10% de ses effectifs mondiaux et ferme 76 entrepôts aux États-Unis

La startup de livraison Gopuff supprime 10% de ses effectifs mondiaux et ferme 76 entrepôts américains, selon une lettre aux investisseurs.

Les licenciements concernent environ 1 500 employés qui seront informés tout au long de la journée de mardi, indique la lettre. La société ferme également 76 entrepôts, soit environ 12 % de son réseau, à travers les États-Unis, tout en développant ses services dans d’autres sites plus performants.

“Dans le cadre de nos efforts pour supprimer les frais généraux et améliorer l’efficacité opérationnelle, nous avons pris la décision incroyablement difficile de réduire notre effectif mondial de 10%”, indique la lettre. “Bien que difficile, cela nous restructure pour nous aligner plus étroitement sur les priorités commerciales tout en accélérant notre chemin vers la rentabilité.”

La société a également déclaré qu’elle se concentrerait sur l’amélioration de son activité principale, qui est la livraison instantanée, et sur l’augmentation des investissements internationaux, en particulier au Royaume-Uni.

“Ces changements n’accélèrent pas seulement notre calendrier vers la rentabilité, ils nous ramènent à nos racines consistant à maintenir la rentabilité au cœur de chaque décision”, indique la lettre. “Nous restons attachés à notre ambition de construire une entreprise générationnelle et sommes plus que jamais confiants dans les performances de Gopuff et sa capacité à capitaliser sur le moment qui nous attend.”

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg.

Gopuff est l’une des soi-disant sociétés de livraison rapide, qui promettent souvent que les commandes arrivent à votre porte en 30 minutes ou moins. Des entreprises comme celle-ci ont été fortement subventionnées par des investisseurs en capital-risque. Mais un changement radical semble s’être produit ces derniers mois dans le segment de la livraison rapide alors que les VC s’éloignent d’un modèle de croissance à tout prix qui a autrefois stimulé des entreprises comme Uber.