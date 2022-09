Parler d’une GoPro Hero11 Mini a peut-être excité les propriétaires de sessions – il n’y a pas eu de mise à niveau de la petite caméra d’action depuis plus d’une demi-décennie. Données divulguées (avec l’aimable autorisation de WinFuture) montre que la Mini ne sera pas aussi petite que les modèles Session.

Sur le plan positif, il sera tout aussi puissant que le prochain produit phare GoPro Hero11 Black. On dirait qu’il a le même capteur d’image 27MP qui est capable de capturer des vidéos à une résolution de 5 616 x 3 744 pixels.











Vues GoPro Hero11 Mini : avant • côté • arrière (notez le nouveau point de fixation)

Les deux modèles de la série 11 utiliseront le processeur GP2 de l’année dernière, qui peut gérer la vidéo 5,3K à 60fps, 4K à 120fps et 2,7K à 240fps, il peut également faire des flux en direct à 1080p. La stabilisation HyperSmooth sera mise à jour vers la v5.0, TimeWarp restera à la v3.0.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le Hero11 Mini n’a pas d’écran, ni à l’avant, ni à l’arrière. Nous ne connaissons pas encore la capacité de la batterie, mais le manque d’écrans (et peut-être une batterie plus petite) est ce qui rend le Mini plus petit que le Black.











GoPro Hero11 Mini

Les dimensions approximatives sont de 50 x 50 mm et de près de 40 mm d’épaisseur (notez qu’il y a deux points de montage – un en bas comme d’habitude et un nouveau à l’arrière). À titre de comparaison, la GoPro10 Black mesure 71,8 x 50,8 x 33,6 mm, tandis que la Hero5 Session mesurait 38 x 38 x 38 mm. De plus, la session avait un petit écran sur le dessus – pas assez grand pour un viseur, mais assez pour afficher le mode d’enregistrement, la durée d’enregistrement et quelques icônes.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix. À l’époque du lancement de la génération Hero5, la Hero5 Session était non seulement plus petite, mais aussi moins performante et donc moins chère. Le Hero11 Mini sera certainement moins cher que le Black, mais probablement pas aussi bon marché qu’un modèle Session l’aurait été.

La source (en allemand)