GoPro Hero 12 Black Review : maintenant avec plus de Pro

La GoPro Hero 12 noire, le dernier appareil photo phare de l’entrepriseétait annoncé le 6 septembre et en surface, ce n’est pas radicalement différent de le héros noir 11. Mais ce que la caméra peut faire et ce que vous pouvez en faire continue d’évoluer, et la plupart des nouvelles capacités du Hero 12 Black sont destinées à aider les créateurs et autres professionnels de la vidéo.

Il y a cependant des améliorations que même les utilisateurs occasionnels comme moi apprécieront, y compris un petit changement de conception qui rendra les utilisateurs de longue date et les nouveaux acheteurs heureux. J’ai eu l’occasion de tester un peu le Hero 12 Black, et voici mes premières impressions des principales nouvelles fonctionnalités, sans ordre particulier.

Le plus gros petit changement

J’examine les caméras GoPro depuis la Hero 3 Plus. Au fil des années, GoPro a repensé les caméras pour supprimer certains accessoires. Vous n’avez plus besoin de boîtier pour qu’il puisse survivre à un crash ou plonger sous l’eau à 33 pieds, par exemple. Des doigts de montage rabattables ont été ajoutés en bas, de sorte qu’une cage de caméra n’est plus nécessaire pour monter la caméra. Et maintenant, GoPro a ajouté un support de trépied standard 1/4-20 entre ces doigts, de sorte qu’un support GoPro sur trépied n’est plus nécessaire simplement pour mettre l’objet sur un trépied.

Un simple support de trépied est une grosse affaire. Josh Goldman/CNET

Lors des tests au fil des années, j’ai perdu de nombreux adaptateurs de trépied GoPro. Donc, ne pas avoir à en traquer un – ou à m’inquiéter d’en avoir un avec moi lorsque je suis en train de filmer – est génial. Avec un trépied à tête fixe, les doigts de montage vous offriront toujours plus de flexibilité. Mais cet ajout vous ouvre davantage d’options de montage et la possibilité de passer d’un trépied à un support GoPro sans, encore une fois, avoir besoin d’un adaptateur.

Durées d’enregistrement plus longues*

Chaque fois qu’une nouvelle GoPro sort, je peux garantir que les deux mêmes questions figureront dans les sections de commentaires sur Internet : « La durée de vie de la batterie est-elle toujours nulle ? » et « Est-ce qu’il surchauffe comme le dernier ? » Ce sont des caméras petites et puissantes, et pour rester petite, la batterie ne peut être que très grande, et GoPro est limitée par la technologie actuelle de la batterie, comme tout le monde. Heureusement, GoPro a commencé à inclure une de ses batteries Enduro qui durent plus longtemps et fonctionnent mieux par temps froid.

GoPro inclut l’une de ses batteries Enduro avec le Hero 12. Josh Goldman/CNET

GoPro a également apporté quelques modifications pour améliorer la durée de vie de la batterie, comme la suppression du support GPS, qui, m’a dit GoPro, n’était pas utilisé par beaucoup de gens et était l’une des premières choses qu’il recommandait de désactiver pour prolonger l’autonomie. Le Hero 12 Black double sa durée d’exécution pour la prise de vue à 5,3K/60 et 4K/120 à 70 minutes et 58 minutes, respectivement. (Il peut également obtenir 81 minutes de vidéo continue en 4K/60, ce que je filme la plupart du temps.) À son honneur, GoPro est franc sur les conditions et les paramètres utilisés pour les tests (ils sont en bas de la page produit) et prompt à préciser que ces délais sont thermiquement limités.

Le processeur et la batterie dégagent beaucoup de chaleur, en particulier à des résolutions plus élevées et à des fréquences d’images plus rapides. Combinés à un petit boîtier étanche, les caméras chauffent et finissent par s’éteindre pour protéger l’appareil photo et vos prises de vue. C’est le coût des affaires, pour ainsi dire.

Photos HDR et vidéo

Au cours des deux derniers modèles, GoPro a amélioré ses performances d’exposition automatique afin que la vidéo s’adapte plus rapidement et plus facilement aux changements soudains de luminosité de la scène. Cela signifie que l’image sortant d’un tunnel par une journée ensoleillée s’ajuste rapidement. Le Hero 12 Black ajoute une vidéo HDR (des photos étaient auparavant disponibles) au mix pour faire ressortir les détails des ombres et contrôler les reflets éclatés.

Le HDR est disponible aux résolutions 4K/60 et 5,3K/30. Les résultats que j’ai obtenus étaient bons, mais ils avaient un aspect légèrement artificiel, typique du HDR. De plus, cela n’a pas semblé améliorer beaucoup les portraits rétroéclairés lors de mes tests limités. Pourtant, c’est agréable à avoir si vous faites quelque chose comme entrer et sortir du couvert forestier.

Vidéo verticale horizontale

Filmer une vidéo verticale avec une GoPro n’est pas difficile, à moins que la caméra ne doive être montée. Comme toute autre caméra, elle doit être tournée verticalement pour filmer des vidéos verticales. Et comme les doigts de montage se trouvent au bas de la caméra, il faut un bras pivotant ou quelque chose de similaire. Avec le Hero 12, GoPro introduit un paramètre de cadrage 9:16 pour les vidéos 1080p et 4K jusqu’à 60 images par seconde. De plus, il y a un nouveau Module d’objectif maximum à 100 $ avec un angle de vue de 177 degrés qui capturera pratiquement tout, de vos jambes au ciel, en une seule prise de vue expansive.

Le Hero 12 Black vous permet de choisir un cadrage horizontal (16:9), vertical (9:16) ou plein écran (8:7). Josh Goldman/CNET

Bien que je ne sois pas vraiment fan de la vidéo verticale, c’est le choix préféré pour les vidéos sociales. La prise de vue native dans ce format signifie qu’il n’y a pas de montages gênants et que vous pouvez publier sans modification. Cependant, il existe également la possibilité de filmer au format plein écran 8:7, puis de le recadrer au format souhaité dans l’application Quik de GoPro ou ailleurs.

Les micros en toute simplicité

Les caméras GoPro disposent du Bluetooth depuis longtemps, principalement pour se connecter à un téléphone ou à une télécommande. Avec le Hero 12, vous pouvez l’utiliser pour connecter des Airpods Apple ou une autre paire d’écouteurs sans fil. La configuration est simple : mettez vos écouteurs en mode d’appairage et appuyez sur un bouton d’appairage dans le tableau de bord (un menu d’options qui s’ouvre en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l’écran).

Josh Goldman/CNET

L’appareil photo a trouvé mes écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro presque instantanément et a mis peut-être encore une seconde ou deux à se connecter. Cela vous donne un micro sans fil à utiliser lorsque vous êtes trop loin de la caméra, que vous soyez devant ou à l’extérieur d’une voiture. Il peut également gérer les commandes vocales et vous pouvez également entendre les bips de la caméra.

Encore plus pro

Avec le Hero 11 Black, GoPro a ajouté la couleur 10 bits. Si vous avez déjà remarqué des bandes de couleurs sur des photos du ciel ou sur toute autre chose avec des dégradés de couleurs, la couleur 10 bits a amélioré cela en les lissant. Il aide également à la correction des couleurs, à l’étalonnage ou à la correspondance des couleurs avec d’autres caméras. Pour le Hero 12 Black, GoPro a ajouté le codage GP-Log avec les LUT (tables de recherche) disponibles. La couleur 10 bits combinée à ces fonctionnalités donne aux utilisateurs plus de contrôle sur la couleur et la plage dynamique que n’importe quelle GoPro avant elle.

L’activation de la couleur 10 bits, quelque peu masquée dans le menu Préférences, active le profil Journal. Josh Goldman/CNET

En plus de cela, il existe une synchronisation illimitée du timecode sans fil des caméras Hero 12 Black. L’application Quik possède un code QR que vous montrez simplement à chaque Hero 12, et elle synchronisera l’heure et la date entre tous les Hero 12 avec lesquels vous photographiez. Cela facilite grandement le montage multi-caméras dans Premiere ou Final Cut Pro.

Fondamentalement, GoPro continue de développer les fonctionnalités destinées aux professionnels et aux passionnés. Mais le Hero 12 Black ajoute encore de nouvelles options qui séduiront n’importe quel utilisateur. Des fonctionnalités telles que la vidéo HDR, une meilleure stabilisation, la vidéo verticale et un support de trépied sont utiles, que l’appareil photo soit destiné au travail ou au plaisir. Il existe même un mode Facile mis à jour qui simplifie les contrôles pour les moments où vous ne voulez pas penser à toutes les dernières options disponibles dans le mode Pro.