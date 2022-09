Près d’un an après l’annonce de la GoPro Hero 10, nous recevons les prochaines caméras d’action phares du fabricant – la GoPro Hero 11 et la Hero 11 Mini. Le design du Hero 11 est repris du modèle de l’année dernière jusqu’aux dimensions et à la couleur noire. Le nouveau modèle Hero 11 Mini obtient les mêmes spécifications que le modèle plus grand dans un facteur de forme plus compact (133 grammes) mais omet les deux écrans LCD. Il vous reste l’application Quik de GoPro pour la plupart des commandes.

Le capteur de caméra de taille 1/1,9″ est partagé sur la nouvelle série 11 et est maintenant augmenté jusqu’à une résolution de 27MP. Il enregistre également des couleurs complètes de 10 bits. Vous pouvez filmer jusqu’à une résolution de 5,3K pour des vidéos à 60fps ou 4K à 120fps Le nouveau mode de prise de vue FullFrame permet aux utilisateurs de capturer du contenu 8:7 tandis que le mode HyperView vous permet d’enregistrer dans les aspects traditionnels 16:9.

Vehicle Lights, Star Trails et Light Paint sont les autres nouveaux modes vidéo pour les scénarios de faible luminosité. La stabilisation logicielle HyperSmooth, signature de GoPro, apporte désormais une fonction AutoBoost qui traite même les vidéos les plus tremblantes. Les vidéos en surbrillance automatiques compilent vos vidéos les plus récentes de manière soignée. La fonctionnalité est également disponible pour les propriétaires d’anciennes caméras GoPro via le service d’abonnement GoPro.

GoPro Hero 11 est livré avec la batterie Enduro en standard, qui était un accessoire en option sur le Hero de 10e génération. Le contenu de la boîte du Hero 11 comprend également un étui de transport, des supports adhésifs, une boucle de montage avec une vis à oreilles, une carte SD Sandisk Extreme de 32 Go et un câble USB-C. La caméra est également étanche jusqu’à 10 mètres

GoPro Hero 11 Black commence à 399 $ sans abonnement GoPro alors que le prix régulier est de 500 $. Le Hero 11 Mini coûte respectivement 300 $ / 400 $. Les ventes ouvertes pour le Hero 11 Black commencent aujourd’hui sur le site Web de la société tandis que le modèle Mini devrait se joindre le 25 octobre.

