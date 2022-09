Le Hero 11 Black, le nouvel appareil photo phare de GoPro, ressemble à celui de l’année dernière Héros 10 Noir sauf pour le changement de numéro sur le côté. Il y a cependant un grand changement à l’intérieur, et ce changement permet une poignée de fonctionnalités qui rendront la caméra plus attrayante pour tout le monde – des professionnels et des créateurs aux utilisateurs occasionnels et même aux premiers acheteurs de GoPro.

Commençons par la plus grande mise à jour : le nouveau capteur d’image. GoPro a utilisé un capteur 8: 7, 1 / 1,9 pouce. Bien que l’augmentation de la taille améliore la qualité, il s’agit davantage de la façon dont GoPro utilise le capteur complet pour les photos de 27 mégapixels et les vidéos de résolution 5,3K avec un rapport d’aspect de 8:7. Avec un format d’image 8:7 haute résolution, un clip peut être monté en 16:9, 4:3 ou 1:1, ou vidéo verticale en 7:8, 3:4 ou 9:16. Cela signifie que quelle que soit la plate-forme de médias sociaux de votre choix – YouTube, Instagram, Facebook, TikTok – le clip unique peut être modifié pour répondre à vos besoins. Ce qui est encore mieux, c’est que l’application Quik de GoPro rend l’ensemble du processus indolore. De plus, avec toute la résolution supplémentaire, vous pouvez recadrer et toujours avoir de beaux résultats.



Le capteur active également HyperView, une prise de vue grand angle encore plus immersive par rapport au réglage SuperView sur les modèles précédents. La distorsion sur les côtés est extrême, vous voudrez peut-être l’utiliser avec parcimonie, mais vous obtenez la prise de vue la plus large et la plus haute possible.

Le Hero 11 Black dispose également d’HyperSmooth 5.0, la stabilisation d’image numérique de GoPro. Il reste impressionnant dans les situations les plus cahoteuses et maintenant il est amélioré lors de la prise de vue vidéo 4:3 et dans SuperView. Et vous pouvez filmer une vidéo linéaire avec Horizon Lock, ce qui signifie que la caméra peut pivoter à 360 degrés mais que la vidéo reste à l’endroit et à niveau. Cependant, j’ai remarqué un flou de mouvement important lors de l’utilisation d’Horizon Lock et d’HyperSmooth dans des conditions de faible luminosité et il est préférable d’éviter cette combinaison. Si vous avez beaucoup de lumière, cependant, vous êtes prêt à partir.

Deux autres nouvelles fonctionnalités pour les tireurs plus avancés : le débit binaire peut être commuté pour capturer jusqu’à 120 Mbps et vous pouvez activer la couleur 10 bits. Activez-les et les vidéos auront plus de détails, plus d’un milliard de couleurs pour des dégradés plus lisses et moins de bandes de couleurs. Cependant, lors de la prise de vue en 5,3K avec des couleurs 16 bits et des débits binaires élevés, des fichiers volumineux sont créés. Vous voudrez garder vos clips courts et utiliser une grande carte microSD rapide (j’ai testé avec un ).

Josh Goldman/Crumpe



Résolution de trop de paramètres

Le Hero 11 Black a beaucoup de paramètres et, même pour quelqu’un comme moi qui aime expérimenter, cela peut être un peu trop. Pour vous aider, GoPro a créé les modes Easy et Pro. Pro déverrouille tous les paramètres tandis que le mode Easy le réduit à une poignée d’options, qui sont contrôlées avec des raccourcis sur l’écran tactile. J’ai trouvé le mode Easy plus déroutant au début parce que je suis habitué à l’interface régulière, maintenant appelée Pro. Mais si vous ne voulez pas jouer avec les paramètres, vous avez maintenant une option pour simplifier les choses.

En ce qui concerne les nouveaux modes de prise de vue, GoPro a ajouté trois nouvelles options de time-lapse à longue exposition à utiliser la nuit. Si vous vivez quelque part où vous pouvez voir des étoiles, vous pouvez capturer des traînées d’étoiles lorsque la Terre tourne. Il existe également un mode de piste lumineuse pour véhicule et une option amusante de peinture à la lumière. Ce qui est bien, c’est que l’application Quik permet de saisir facilement des images individuelles à partir de vidéos pour des photos haute résolution à partir de ces modes.

Josh Goldman/Crumpe



GoPro a également optimisé la caméra pour améliorer la durée de vie de la batterie en réduisant la consommation d’énergie lorsque la caméra est allumée mais inactive. Le Hero 11 Black est également livré avec la batterie Enduro de GoPro, qui non seulement dure plus longtemps, mais fonctionne mieux dans le froid.

Un abonnement GoPro en vaut-il la peine ?

GoPro a poussé son service d’abonnement cloud au cours des dernières années. En plus de sauvegardes illimitées en pleine résolution pour votre contenu, vous bénéficiez de remises importantes sur les nouveaux appareils photo et autres équipements, d’une protection contre les dommages et d’un accès complet aux outils d’édition dans l’application Quik et en ligne.

La fonction de téléchargement automatique est la principale attraction pour moi. Dès que vous branchez l’appareil photo pour le charger, il télécharge automatiquement les clips et les photos sur le service cloud pour un partage et une sauvegarde immédiats. De plus, le service prendra désormais vos clips associés une fois qu’ils seront téléchargés et les découpera automatiquement en une vidéo de surbrillance éditée. Vous pouvez ensuite modifier cette vidéo si vous le souhaitez ou la partager telle quelle. La fonctionnalité vient d’être mise en ligne, je n’ai donc pu créer qu’une vidéo rapide pendant mon trajet du New Jersey à New York. Mais c’était cool de recevoir une vidéo terminée sans avoir à faire quoi que ce soit d’autre que charger la caméra.

Josh Goldman/Crumpe



Découvrez la Mini

Aux côtés du Hero 11 Black, GoPro a annoncé le Hero 11 Mini. Il y a quelques années, GoPro avait une minuscule caméra cube sans écran de visualisation appelée la session. Il n’avait pas la meilleure qualité d’image mais il était petit et vous pouviez le monter dans des endroits qui n’étaient pas possibles avec les plus grands Heros, c’était donc l’un de mes appareils photo préférés. Le Hero 11 Mini est un peu comme ça mais il a toutes les résolutions et vitesses de prise de vue disponibles dans le 11 Black.

Le Mini a des doigts de montage à l’arrière et en bas, ce qui le rend plus polyvalent pour le montage sur un casque ou dans des espaces restreints. La batterie est cependant intégrée et vous devrez vous connecter à l’application Quik pour de nombreux changements de paramètres.

Combien coûte la nouvelle GoPro Hero 11 Black ?

Maintenant, parlons prix. Comme pour le Hero 10 Black, la tarification est compliquée pour le Hero 11 Black. La caméra en elle-même coûte 499 $ (499 £, 800 AU $). Mais si vous achetez directement sur GoPro.com et que vous vous inscrivez au service d’abonnement GoPro – qui est inclus avec la caméra – GoPro vous fait gagner 100 $, donc c’est 399 $ (399 £, 650 AU $).

L’édition créateur, qui comprend l’appareil photo, la poignée de batterie Volta, Media Mod et Light Mod, coûte 700 $ (700 £, 1 100 AU $). Le Hero 11 Mini devrait être disponible le 25 octobre et se vendra 400 $ (400 £, 650 AU $). Inscrivez-vous à l’abonnement GoPro et le prix tombe à 580 $ pour la Creator Edition et 300 $ pour la Mini.

Josh Goldman/Crumpe



Donc, dans l’ensemble, c’est une excellente mise à niveau si votre GoPro actuelle a plusieurs générations de retard ou si vous êtes un créateur ou un passionné qui cherche à améliorer vos photos et vidéos. Pour l’utilisateur moyen de GoPro, il n’y a pas grand-chose ici pour justifier une mise à niveau du 10 Black, mais vous voudrez peut-être prendre le Mini pour les tournages à deux caméras. De plus, les vidéos de surbrillance automatiques sont disponibles pour tout abonné GoPro avec un Hero 5 Black ou plus récent. Si vous avez déjà un appareil photo actuel, il serait peut-être préférable de mettre votre argent dans un abonnement, qui coûte 50 $ par an. Un abonnement d’un an est également inclus lorsque vous achetez un nouvel appareil photo, si vous décidez d’acheter un 11 Black, Creator Edition ou Mini.