GoPro dit désormais qu’il n’est pas nécessaire de tomber d’un avion pour passer complètement à la verticale avec ses caméras . Le dernier produit d’action de l’entreprise dans sa gamme Black, il prend en charge un nouveau mode vertical pour filmer ces escapades dignes de TikTok, et maintenant la société a déclaré que les utilisateurs devraient s’attendre à des durées d’exécution plus longues, même lors de l’enregistrement de vidéos HDR et 4K.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

La GoPro Hero12 Black à 400 $, annoncée Mercredi, tire dans un Rapport d’aspect 9:16 lors du tournage vertical et peut conserver ce même rapport même lorsque la caméra est montée dans sa position horizontale normale. Le nouveau mode vertical prend en charge jusqu’à 2X slowmo au lieu de l’objectif large 8X à 2,7K. Sinon, il y a encore le HyperView et Horizon Lock, introduit pour la première fois avec le Hero 11. T les fonctionnalités TimeWarp, Time Lapse et Night Lapse, qui autoriser pour des light painting uniques et des captures du ciel nocturne sont disponible au format 8:7, permettant un champ de vision plus grand.

GoPro a également abandonné le nouveau et amélioré 99 $ Max Lens Mod 2.0 mercredi , qui renforce le capteur à un champ de vision de 177 degrés prenant en charge la vidéo 4K à 60 FPS. Une fois l’objectif installé, la GoPro Black 12 peut activer un nouveau mode appelé Max HyperView à l’aide du capteur 8:7. GoPro a affirmé que ce paramètre permet de prendre des vidéos extra et extra larges : plusieurs fois plus large et plus haut que l’objectif standard.

L’un des plus grands titres de gloire des GoPro est leur capacité de survie, et la société promet que l’appareil ne sera pas du tout facile à détruire. même avec l’objectif supplémentaire . Go Pro a déclaré que cet objectif devrait être plus résistant que l’itération précédente avec un verre plus résistant aux rayures et un revêtement de lentille hydrophobe pour résister aux gouttes d’eau capricieuses. Lors d’une séance de questions-réponses avec les médias, Nick Woodman, PDG de GoPro, a déclaré qu’il avait « eu des problèmes » avec le Max Lens Mod installé lors du tournage d’une vidéo promotionnelle lors d’un voyage à vélo, et l’appareil survécu intact .

La nouvelle version du Max Lens Mod est censée capturer un angle de vision très large, et la société a promis que celui-ci serait plus résistant aux rayures qu’auparavant. Image : Go Pro

Au-delà des ajouts de qualité d’image, la société vante la durée d’exécution de sa nouvelle caméra d’action. GoPro a affirmé que sa gestion améliorée de l’énergie permet jusqu’à 70 minutes d’enregistrement continu en vidéo Ultra HD 5,3K, 60 FPS avec HyperSmooth 6.0 activé. Ce délai est deux fois la durée d’exécution annoncée du Hero11, bien qu’une résolution plus élevée donne à l’appareil tendance à chauffer. P. dernières critiques J’ai noté des durées de vie similaires pour 5,3K sur la dernière itération du Hero, donc la durée de vie de l’appareil photo dépendra de l’utilisateur. Il existe toujours la possibilité d’activer le mode QuickCapture pour allumer l’appareil et démarrer l’enregistrement en appuyant sur un bouton, ce qui est un bon moyen de sauvegarder. batterie.

La plupart des utilisateurs profanes de GoPro utilisent sans problème les supports exclusifs de la société, mais la société propose enfin plus d’options pour les supports standardisés. Entre les doigts de montage, il y a maintenant un trou pour les filetages de montage 1,4-20, ce qui signifie que le Hero12 est compatible avec la plupart des trépieds dès la sortie de la boîte. Cela signifie également qu’il peut se fixer à une nouvelle rallonge pliable de 48 pouces comprenant un obturateur à distance Bluetooth amovible, qui arrivera courant octobre.

Le Hero12 conserve toujours l’option de format d’image 8:7 introduite avec le Hero 11, mais il existe désormais également des options supplémentaires de correction des couleurs GP-Log pour les professionnels utilisant la GoPro dans un cadre plus professionnel. Il s’agit principalement d’une fonctionnalité que les professionnels utiliseront dans le processus de post-production, mais c’est un point de friction supplémentaire pour un marché de plus en plus encombré avec des appareils tels que l’Insta360 Go 3 qui s’imposent sur le territoire des caméras d’action. L’appareil prend toujours en charge jusqu’à quatre appareils Bluetooth connectés à la fois, y compris des écouteurs ou des microphones, et le logiciel inclut également la synchronisation du timecode sans fil pour faciliter l’édition en post-production.

L’autre grande mise à jour cette année concerne le logiciel basé sur le cloud de l’entreprise. La société a dévoilé l’année dernière l’application GoPro Quik, permettant à ceux qui paient de s’abonner de télécharger plus facilement leur contenu depuis leur caméra vers le cloud. L’application a été lancée peu de temps après Hero 11, mais les versions de bureau et mobiles devraient désormais se synchroniser pour permettre aux utilisateurs de télécharger rapidement leur contenu depuis le cloud pour une édition rapide. Le bureau Quik ne sera disponible sur Mac qu’à partir du 1er novembre. La version Windows devrait être disponible l’été prochain.

La GoPro Hero 12 Black est en pré- commande mercredi, avec une sortie complète prévue pour le 13 septembre