Gopi Bahu se réveille du coma après que son mari ait crié pour du thé vert, c’est du savon Desi Gold

Gopi bahu a encore frappé ; cette fois, l’héroïne Saath Nibhana Saathiya est armée de thé vert. La télévision indienne n’est pas un sujet de plaisanterie ; des naagins aux super-femmes, les savons Desi ont tout pour plaire. Alors que les questions de vie et de mort sont discutées presque tous les autres épisodes alors que le vieux fatigué saas-bahu trope s’épuise, les choses sont également devenues intéressantes à certains moments. Les bouffonneries de Gopi bahu (rappelez-vous qu’elle a lavé un ordinateur portable avec du détergent ?) ont été particulièrement impressionnantes. Saath Nibhana Saathiya 2 a pris fin en 2020, mais son redémarrage Tera Mera Saath Rahe a commencé l’année dernière.

Dans une ancienne scène virale de la série, Gopi bahu peut être vu blessé et dans le coma dans un hôpital. Arrive son mari et commence à lui crier dessus pour avoir fait cela sans sa «permission» ou pour avoir épargné une pensée à propos de son «thé vert, thé noir», de ses vêtements et de ses repas. Il crie encore, jusqu’à ce que ses demandes de thé vert réveillent Gopi du coma.

Voici p2 elle s’est réveillée pic.twitter.com/Ige73ztuPR — Flop (@flophairera) 24 juillet 2022

Gopi avait tellement raison de laver son ordinateur portable https://t.co/vVWFabf0UL – New York (@sprihaxx) 25 juillet 2022

parents indiens quand vous leur dites que vous souffrez de dépression et que vous avez besoin d’une thérapie https://t.co/rAHXFK9Bbw — Circé 🚨 (@idekyaar) 24 juillet 2022

dawg shes littéralement sur son lit de mort😭😭😭 https://t.co/E0A8pQtrut — kay♡ (@crackbaeby) 24 juillet 2022

Représentation visuelle des célèbres femmes cachemiriennes disant : “Marre’ha magar garri kus thavan ?” (Je souhaite mourir mais qui fera mes corvées ?) https://t.co/dJeKTcpJxW — Gowhar (@Gowhar_) 24 juillet 2022

moi aussi je laverais l’ordinateur portable de mon mari s’il me demandait du thé vert quand je suis blessé et inconscient https://t.co/yQBRqCaiPR – varshh (@zomvbii) 24 juillet 2022

c’est ainsi que les hommes bruns agissent réellement https://t.co/IuiYeqMSW5 — laiba ✧ (version taylor) (@ Aethena666) 24 juillet 2022

Nous avons parcouru un long chemin depuis lors. Au début de cette année, une vidéo était devenue virale, montrant la “girlbossification” de Gopi bahu. On peut voir Gopi demander aux membres de sa famille : « Kab tak free ka pyaar leti rahogi ? Paiement bhi toh do iski. (“Combien de temps voulez-vous continuer à prendre mon amour gratuitement? Vous devriez aussi me rembourser en nature.”) Écoutez, ce n’est peut-être pas une déclaration rebelle en soi, mais étant donné l’histoire de douceur et de souffrance de Gopi Bahu personnalité, les gens sur Twitter ont été aussi choqués que les autres personnages de la série, même s’il n’y a pas de musique dramatique ou de montages soudains en noir et blanc pour le prouver.

