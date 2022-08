GOP US House, les candidats au Sénat s’arrêtent au Pérou, s’opposent à la loi sur la réduction de l’inflation – Shaw Local

Les candidats républicains pour le 14e district du Congrès Scott Gryder et pour le Sénat américain Kathy Salvi ont déclaré jeudi qu’ils auraient voté contre la récente loi sur la réduction de l’inflation.

Le duo s’est rendu au Pérou, a visité Maze Nails, une usine de fabrication au Pérou, et a rencontré différentes personnes tout au long de la journée. Les deux ont abordé l’état de la fabrication dans l’Illinois et ont exprimé leur opposition à l’IRA.

L’IRA est un projet de loi rédigé par les démocrates pour freiner l’inflation en réduisant le déficit, augmenter les dépenses consacrées à l’énergie propre nationale et au changement climatique, réduire les prix des médicaments sur ordonnance et augmenter le taux d’imposition à 15 % sur les sociétés d’un milliard de dollars.

Les deux ont dit qu’ils ne pensaient pas que le projet de loi atteindrait son objectif principal, qui est de réduire l’inflation.

Kathy Salvi, candidate du GOP au Sénat américain, a rencontré les médias le jeudi 11 août 2022 au Maud Powell Plaza au Pérou. (Olivia Doack)

“Nous devons avoir une indépendance énergétique ici en Amérique”, a déclaré Gryder. “Le 14e district du Congrès est un très gros producteur d’énergie… nous devons ouvrir les pipelines car il y a ici un énorme potentiel énergétique. Une fois que nous aurons retrouvé cette stabilité, cela contribuera à faire baisser l’inflation.

Gryder, un avocat d’Oswego qui occupe le poste de président du conseil du comté de Kendall, se présente contre la titulaire Lauren Underwood (D-Naperville) pour le siège à la Chambre des États-Unis du 14e district du Congrès nouvellement dessiné, qui comprend désormais La Salle, Pérou et Ottawa . Il a remporté l’investiture républicaine sur un champ de cinq candidats.

Salvi, qui se présente au Sénat américain contre la démocrate sortante Tammy Duckworth, a déclaré que le problème dans l’Illinois, en particulier, est que les gens sont “surtaxés” et “sur-réglementés”, affirmant que la solution est de déréglementer. Elle a déclaré qu’elle croyait au retour de la production d’énergie nationale en ouvrant des permis sur les terres fédérales pour le forage de gaz et de pétrole et en ouvrant le pipeline Keystone.

Gryder a déclaré qu’il s’inquiétait lorsqu’il entendait des gens dire qu’ils quittaient l’Illinois pour s’installer au Texas, au Tennessee, en Floride et dans d’autres États. Il a déclaré que moins d’impôts et moins de réglementations sont importants pour garder les personnes et les entreprises dans l’Illinois.

Gryder a déclaré que ses prochaines étapes consistent à rencontrer autant de personnes que possible et à continuer de faire passer son message.

“Je veux rester ici et me battre dans l’Illinois”, a déclaré Gryder. “C’est là que se trouve ma famille, c’est là que j’élève ma famille, et c’est pourquoi je me présente au Congrès.”

“Les gens veulent avoir confiance en leurs dirigeants, et envoyer Kathy Salvi et Scott Gryder au Sénat américain pour le Congrès sera un grand pas dans la bonne direction”, a déclaré Salvi. “Nous voulons tous les deux nous battre pour le peuple et toutes les familles et bons travailleurs ici.”