WASHINGTON (AP) – Les choix du Cabinet du président élu Joe Biden se heurtent rapidement à la réalité politique d’un Sénat étroitement contrôlé qui laissera la nouvelle administration démocrate dépendante des républicains rivaux pour faire quoi que ce soit.

Sous la direction du chef Mitch McConnell, les sénateurs républicains auront une grande influence sur la confirmation des nominés de Biden, quel que soit le parti qui détient la majorité après les élections de janvier. Biden aura peu de marge de manœuvre et peu de voix à épargner.

Alors que Biden déployait son équipe économique mardi – après avoir présenté son équipe de sécurité nationale la semaine dernière – il a demandé au Sénat de donner un avis rapide à ses candidats, affirmant qu’ils «ne méritent et n’attendent rien de moins».

Mais cela semble peu probable. Les républicains signalent rapidement qu’ils sont impatients de fixer les termes du débat et d’exiger un prix pour leurs votes. Le choix de Biden pour le chef du budget, Neera Tanden, a été immédiatement rejeté comme «radioactif». Son candidat au secrétaire d’État, Antony Blinken, s’est rapidement heurté à la résistance des sénateurs du GOP, qui ont explosé son bilan au milieu de leurs propres campagnes potentielles à la Maison Blanche 2024.

Même si la plupart des sénateurs républicains refusent toujours de reconnaître publiquement la défaite du président Donald Trump, ils lancent de nouvelles batailles pour l’ère Biden. Le GOP est suspendu entre un président sortant qu’il doit rester proche – Trump peut toujours faire ou défaire une carrière avec un seul tweet – et le nouveau qu’ils ne savent pas comment aborder. Près d’un mois depuis l’élection du 3 novembre, McConnell et Biden ne se sont pas encore prononcés.

« Le désaccord, la désorientation et la confusion parmi les républicains les inciteront à s’unir dans l’opposition », a déclaré Ramesh Ponnuru, chercheur invité à l’American Enterprise Institute, lors d’un briefing mardi.

«Ils ne savent pas nécessairement à quoi ils servent, mais ils peuvent tous convenir qu’ils n’aiment pas Neera Tanden.

Un nouveau président a souvent des problèmes avec au moins quelques candidats du Cabinet ou de l’administration, des personnes qui frottent le Sénat dans le mauvais sens et ne parviennent pas à gagner suffisamment de voix pour être confirmées ou sont forcées de se retirer après des audiences publiques exténuantes.

Les candidats de Trump ont fait face à une énorme résistance de la part des démocrates du Sénat, qui ont utilisé leur statut de parti minoritaire pour ralentir la confirmation de postes encore plus bas. Cela a été une escalade des batailles procédurales du Sénat pendant au moins une décennie.

Mais les batailles à venir sont particulièrement vives alors que Biden tente de défendre une administration pendant la crise du COVID-19 et la chute libre économique, reconstruisant un gouvernement après que Trump a chassé de nombreux professionnels de carrière et nommé de nouveaux arrivants souvent non testés.

Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a salué l’expertise que les choix de Biden apporteront au gouvernement. Il s’est moqué des républicains pour s’être plaint du penchant de Tanden pour les tweets acérés après quatre ans de barbes sans fin sur Twitter de Trump que les sénateurs du GOP ont souvent essayé d’ignorer.

«Après tout ce que nous avons vécu au cours des quatre dernières années, je m’attendrais à ce que presque tous les candidats du président élu Biden soient largement acceptables», a déclaré Schumer depuis le Sénat.

Au lieu de cela, a-t-il averti, «le commutateur commence à basculer» vers l’opposition républicaine.

Pour être sûr, certains choix clés de Biden auront un chemin plus facile vers la confirmation. Janet Yellen, qui allait devenir la première femme secrétaire au Trésor du pays, a attiré peu de plaintes publiques de la part des républicains. Beaucoup avaient voté pour la confirmer en 2014 à la présidence de la Réserve fédérale.

Les démocrates ont leurs propres batailles à venir. Biden est confronté à la tâche ardue d’empêcher les factions centristes et progressistes du parti de se séparer alors qu’il tente de mettre son équipe en place.

Les républicains détiennent désormais un avantage de 50-48 au Sénat, mais si les démocrates remportent les deux sièges en Géorgie lors du second tour des élections du 5 janvier, ils prendront le contrôle, puisque le vice-président, qui sera Kamala Harris, devient un bris d’égalité.

Les combats pour la nomination serviront d’indicateur précoce de l’approche que les républicains adopteront envers Biden alors qu’ils trouvent leur assise politique dans un environnement post-Trump.

Trump continue d’exercer une grande influence sur le parti alors qu’il est relâché, et les sénateurs, en particulier, doivent le garder proche pour le second tour des élections en Géorgie.

Le président prévoit de se rendre en Géorgie samedi, où deux sénateurs du GOP, David Perdue et Kelly Loeffler, n’ont pas réussi à franchir le seuil de 50% pour remporter la réélection en novembre. Perdue affronte le démocrate Jon Ossoff et Loeffler fait face au démocrate Raphael Warnock dans un État qui s’est retourné pour soutenir Biden.

McConnell n’a presque rien dit sur les candidats de Biden ou le programme de l’année prochaine alors qu’il continue de donner à Trump le temps et l’espace pour contester les résultats des élections dans des affaires judiciaires qui ont livré peu de victoires.

Au lieu de cela, il laisse d’autres républicains du Sénat, en particulier ceux considérés comme ayant des ambitions à la Maison Blanche, se faire des noms. GOP Sens. Tom Cotton, Marco Rubio et Josh Hawley, entre autres, ont tous lancé des plaintes pointues sur les choix de Biden.

Malgré la défaite de Trump, les républicains au Congrès peuvent être peu incités à travailler avec Biden. Ils ont mieux performé que Trump, conservant de nombreux sièges à la Chambre et au Sénat qu’ils étaient censés perdre. Une leçon que les républicains ont tirée des élections de novembre est peut-être de continuer à faire ce qu’ils ont fait.

McConnell a fait un signe de tête sur ce qui nous attend après que les sénateurs du GOP se sont rencontrés mardi par conférence téléphonique, forcés d’abandonner leurs déjeuners assis traditionnels alors que la crise du COVID-19 éclate et menace de perturber davantage le Capitole.

McConnell a parlé de terminer les dernières semaines de «ce gouvernement» et de «la nouvelle administration» à venir.