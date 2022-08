GOP regarde le siège de Nashville pour le flip; Les démocrates rivalisent pour affronter le gouverneur

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Les républicains du Tennessee organiseront jeudi une primaire à neuf voies dans un district du Congrès reconfiguré à Nashville qu’ils espèrent renverser, tandis que les démocrates choisiront leur candidat au poste de gouverneur dans ce qui pourrait être une offre historique pour renverser le GOP sortant.

Deux des trois candidats démocrates au poste de gouverneur seraient le premier candidat démocrate noir de l’État à ce poste; le troisième est un médecin qui se présente pour la première fois à un poste politique, stimulé par la réponse non interventionniste du gouverneur républicain Bill Lee à la pandémie de COVID-19. Lee se présente sans opposition et aurait un fort avantage lors d’élections générales dans un État qui n’a pas élu de démocrate à un poste à l’échelle de l’État depuis 2006.

Les districts du Congrès redessinés ont contribué à placer le Tennessee parmi les États où les républicains espèrent renverser un siège dans le but de reprendre le contrôle de la Chambre des États-Unis, fournissant le drame principal des primaires du jeudi du Tennessee. Le Tennessee organise les seules élections nationales à l’échelle nationale ce jour-là.

Le 5e district du Congrès de Nashville a suscité un vif intérêt de la part des républicains après que les législateurs des États du GOP ont divisé Nashville à inclinaison démocrate en trois districts, favorisant leur parti à chaque siège. Le titulaire de longue date du 5e district, le représentant démocrate américain Jim Cooper, a décidé de prendre sa retraite, affirmant qu’il n’y avait “aucun moyen” de gagner sa réélection en vertu des nouvelles cartes de redécoupage. Le nouveau district a favorisé le républicain Donald Trump par rapport au démocrate Joe Biden de 12 points de pourcentage en 2020.

Dans les deux autres districts de la région de Nashville, les titulaires républicains n’ont pas d’adversaires principaux. Les nouvelles cartes pèsent leurs quartiers en leur faveur.

Dans le 5e, la sénatrice d’État Heidi Campbell n’a pas d’adversaire dans sa primaire démocrate et affrontera le vainqueur républicain en novembre. Deux démocrates s’affrontent dans le nouveau 6e district, qui comprend davantage de Nashville, où le représentant républicain américain John Rose a un énorme avantage en matière de collecte de fonds.

Il existe également une liste complète de courses primaires législatives d’État. De plus, le jeudi est la nuit des élections générales pour de nombreux concours locaux. Le point culminant de ceux-ci est dans le comté de Shelby – qui englobe Memphis – où le procureur de district républicain Amy Weirich fait face à un défi de l’avocat démocrate des droits civiques Steven Mulroy.

Au moins à Nashville, toute personne qui allume un téléviseur est plus susceptible de voir des publicités pour un républicain en cours d’exécution pour le 5e district du Congrès qu’un candidat pour toute autre chose.

Des attaques télévisées concurrentes – principalement dirigées par des groupes extérieurs nommés de manière générique avec des donateurs méga-riches – tentent de semer le doute sur les CV conservateurs des trois principaux candidats républicains à la collecte de fonds: l’ancienne présidente de la Chambre du Tennessee Beth Harwell, le brigadier de la Garde nationale du Tennessee à la retraite. Le général Kurt Winstead et le maire du comté de Maury, Andy Ogles.

Le candidat du GOP, Jeff Beierlein, qui a piloté des hélicoptères Blackhawk dans l’armée, a acheté du temps de publicité télévisée pour dénoncer les insultes. Les autres candidats à la course sont Geni Batchelor, propriétaire d’une petite entreprise à la retraite; ancien membre du personnel législatif de l’État Tres Wittum ; Natisha Brooks, qui dirige une académie à domicile; Timothy Lee, un ambulancier paramédical; et Stewart Parks, un homme d’affaires immobilier.

L’élection marque la première fois que les électeurs ont leur mot à dire sur un siège qui avait fait l’objet de mois de courtage politique républicain.

Les luttes intestines politiques sur le district soigneusement conçu – il serpente à travers six comtés – ont conduit le Parti républicain de l’État à exclure trois candidats du scrutin, dont le choix de Trump, l’ancien porte-parole du département d’État Morgan Ortagus. L’un des candidats bottés, le producteur vidéo Robby Starbuck, tente une campagne écrite.

Le gouverneur, quant à lui, peut se détendre le soir du primaire. Il a évité un défi républicain. Le dernier gouverneur à avoir bénéficié d’une primaire sans opposition était le gouverneur démocrate Ned McWherter en 1990, a déclaré l’historien législatif du Tennessee, Eddie Weeks.

Les démocrates détermineront qui affrontera Lee en novembre. Le membre du conseil municipal de Memphis, JB Smiley Jr., ou l’avocat de la communauté de Memphis, Carnita Atwater, serait le premier candidat démocrate noir au poste de gouverneur dans l’histoire de l’État. Le médecin de soins intensifs Jason Martin, qui vit à Nashville, a rejoint la course en tant que critique éminent de la réponse de Lee à la pandémie. Martin a décidément dépassé et dépensé plus que le prochain collecteur de fonds le plus élevé, Smiley.

Weeks a déclaré qu’il ne pouvait pas trouver de candidat afro-américain au poste de gouverneur, démocrate ou républicain, dans l’histoire de l’État. Pourtant, il a noté qu’en 1876, William Yardley, un responsable afro-américain de Knoxville élu plus tard au tribunal de comté, s’est présenté comme indépendant lorsque le Parti républicain a refusé de nommer un candidat au poste de gouverneur. Le gouverneur démocrate James Davis Porter a été réélu cette année-là.

Le Tennessee avait un candidat démocrate noir au Sénat américain aussi récemment qu’en 2020.

Lee, quant à lui, a battu un adversaire démocrate de 21 points de pourcentage en 2018. Il entre en novembre avec un énorme avantage en matière de collecte de fonds et le pouvoir du titulaire.

Jonathan Mattise, Associated Press