GOP House cible la Chine, l’avortement et le financement de l’IRS au cours de la première semaine de McCarthy en tant que conférencier

WASHINGTON – La nouvelle majorité de la Chambre républicaine a profité de sa première semaine complète au pouvoir pour adopter rapidement six projets de loi qui présentaient les priorités politiques du parti.

Après la bataille historique des républicains au sein du parti pour la présidence au début du mois, la première semaine du président du GOP, Kevin McCarthy, a été un exercice d’unité du parti. Le caucus républicain a soutenu à l’unanimité les six projets de loi, dont deux ont également remporté un large bloc de démocrates.

Tant que les démocrates contrôlent le Sénat, cependant, les projets de loi adoptés par la Chambre sur un vote de parti ont peu de chances de devenir loi.

Au lieu de cela, leur objectif est en grande partie de tenir les promesses de campagne que les candidats républicains ont faites à mi-mandat en 2022. Certains pourraient également servir de levier dans les négociations sur le budget fédéral et le plafond de la dette, tous deux attendus plus tard cette année.

Pourtant, alors même que les républicains travaillaient efficacement à la Chambre, les chefs de parti étaient assaillis de questions sur le sort du représentant nouvellement assermenté George Santos.

Le républicain de New York assiégé a admis avoir menti sur ses antécédents, provoquant des hurlements de critiques bipartites et des appels à sa démission. Mais Santos a promis cette semaine de rester au Congrès et de remplir son mandat complet de deux ans, une décision soutenue par McCarthy.

“Les électeurs ont élu George Santos”, a déclaré McCarthy aux journalistes jeudi au Capitole. Plutôt que d’expulser Santos, McCarthy a semblé faire confiance à une enquête du comité d’éthique de la Chambre sur le législateur.

“Si quelque chose s’avère faux, il sera tenu pour responsable, exactement comme n’importe qui d’autre dans cet organe”, a déclaré McCarthy.

La fureur sur Santos a jeté une ombre sur le caucus républicain. Cela a détourné l’attention des réalisations de la semaine, parmi lesquelles le fait que McCarthy a pu adopter deux lois bipartites.

Les projets de loi bipartites visaient tous deux la Chine, soulignant l’ampleur du soutien au Congrès pour tout ce qui promet de renforcer la main de l’Amérique par rapport à ses concurrents mondiaux.

Le premier a créé un nouveau comité restreint pour enquêter sur la menace à long terme de la Chine pour les États-Unis. Il a reçu plus de votes que tout autre cette semaine, puisque tous les républicains et 146 démocrates ont voté pour lui mardi.

Le comité exposera la “stratégie coordonnée de l’ensemble de la société du Parti communiste chinois pour saper le leadership américain et la souveraineté américaine”, a déclaré son nouveau président, le représentant du GOP du Wisconsin, Mike Gallagher, à la Chambre.

Le deuxième projet de loi lié à la Chine interdirait que le pétrole de la réserve stratégique américaine de pétrole soit vendu à la Chine. Jeudi, 115 démocrates ont rejoint l’ensemble du caucus du GOP pour soutenir l’interdiction. Mais il n’était pas clair s’il serait repris par le Sénat contrôlé par les démocrates.

Outre la Chine, la nouvelle majorité républicaine a fait de l’avortement une pièce maîtresse de son agenda. Cela fait suite à une élection de mi-mandat au cours de laquelle la décision de la Cour suprême d’annuler le droit à l’avortement, consacré dans Roe c. Wade, a joué un rôle de premier plan. Cela a servi à galvaniser les électeurs démocrates alors que le parti détenait le Sénat et perdait moins de sièges à la Chambre que prévu.

Mercredi, deux mesures liées à l’avortement ont été approuvées lors d’un vote de parti, tous les démocrates ayant voté contre.

Le premier était un projet de loi obligeant les fournisseurs de soins de santé à tenter de préserver la vie des nourrissons nés vivants pendant ou après une tentative d’avortement. Selon la loi américaine, il est déjà considéré comme un crime de tuer délibérément un enfant né vivant.

Le deuxième vote lié à l’avortement portait sur une résolution condamnant “les récentes attaques contre des établissements, des groupes et des églises pro-vie”.