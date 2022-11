GOP Gov Ducey accueille Dem Hobbs mais pas de concession Lake

PHOENIX (AP) – Le gouverneur sortant de l’Arizona, Doug Ducey, a déclaré mercredi que son administration républicaine assurerait une transition ordonnée vers la démocrate Katie Hobbs, sa première déclaration publique sur sa victoire.

Ducey a rencontré Hobbs dans son bureau plus d’une semaine après que sa victoire soit devenue évidente et quelques jours après le dépouillement des derniers bulletins de vote. Cependant, le républicain vaincu Kari Lake n’a pas cédé et a travaillé depuis l’élection pour attirer l’attention sur les électeurs qui disent avoir été touchés par un problème d’imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote du comté de Maricopa.

“Nous avons tous attendu patiemment que le processus démocratique se déroule”, a déclaré Ducey dans un communiqué. “Les habitants de l’Arizona ont parlé, leurs votes ont été comptés et nous respectons leur décision.”

Ducey a appelé pour féliciter Hobbs le lendemain de l’appel de l’Associated Press et d’autres médias, mais il n’avait pas fait de déclaration publique sur le résultat avant mercredi.

Ducey était coprésident de la Republican Governors Association, qui a dépensé plus de 10 millions de dollars en publicités télévisées attaquant Hobbs, mais il n’était pas un partisan enthousiaste de Lake. Il a approuvé son rival à la primaire du GOP et, bien qu’il ait approuvé l’intégralité du ticket du GOP pour les élections générales, il n’a pas fait campagne avec Lake.

Hobbs, actuellement secrétaire d’État, a formé une équipe de transition qui examine le personnel potentiel et se prépare à devenir la première démocrate à occuper le poste de chef de l’État depuis que Janet Napolitano a démissionné pour devenir secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis après les élections de 2008.

La réunion Ducey-Hobbs a eu lieu un jour après que le Comité national républicain et le candidat du GOP pour le procureur général de l’Arizona, Abraham Hamadeh, ont déposé une contestation électorale dans sa course, qui est prévue pour un recomptage automatique avec Hamadeh à la traîne de 510 voix.

Cette contestation, déposée devant la Cour supérieure du comté de Maricopa, allègue que divers problèmes ont affecté le résultat de la course extrêmement serrée. Il indique que certains bulletins de vote ont été comptés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être tandis que d’autres ont été rejetés alors qu’ils auraient dû être comptés. Il allègue que les travailleurs électoraux ont commis des erreurs en dupliquant des bulletins de vote qui ne pouvaient pas être lus par des tabulatrices électroniques et en déterminant l’intention des électeurs lorsque les bulletins de vote étaient ambigus.

La poursuite affirme également que certains électeurs du comté de Maricopa se sont vu refuser la possibilité de voter en raison d’un problème largement médiatisé dans certains centres de vote où les imprimeurs ont produit des bulletins de vote avec des marques trop claires pour être lues par des tabulatrices sur place. Certains électeurs rencontrant des problèmes sont partis sans voter et n’ont pas vérifié auprès des agents électoraux, ils n’ont donc pas pu voter ailleurs parce que le système informatique du comté les montre comme votant.

La poursuite indique que Hamadeh et le RNC “n’allèguent aucune fraude, manipulation ou autre acte répréhensible intentionnel qui remettrait en cause les résultats des élections générales du 8 novembre 2022”.

“Les électeurs de l’Arizona exigent des réponses et méritent la transparence sur l’incompétence flagrante et la mauvaise gestion des élections générales par certains responsables électoraux”, a déclaré Hamadeh dans un communiqué.

Le démocrate Kris Mayes demandera à un juge de rejeter la plainte de Hamadeh, a déclaré l’avocat de Mayes, Dan Barr.

“La plainte d’Abe Hamadeh est dépourvue de faits réels”, a déclaré Barr dans un communiqué. “Il n’allègue pas de manière plausible que des erreurs dans l’administration de l’élection se soient réellement produites, et si elles se sont produites, qu’elles auraient fait une différence dans le résultat.”

Les votes du jour du scrutin ont été majoritairement pour les républicains, mais les démocrates ont dominé les bulletins de vote par correspondance.

Les responsables du comté de Maricopa ont reconnu que certains électeurs étaient gênés par des problèmes d’imprimantes, qui ont été résolus en début d’après-midi le jour du scrutin. Le président du conseil de surveillance, Bill Gates, a déclaré que les problèmes avaient été aggravés par d’éminents républicains qui avaient fait craindre à leurs partisans que les bulletins de vote ne seraient pas comptés.

Jonathan J. Cooper, Associated Press