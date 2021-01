WASHINGTON (AP) – L’effort extraordinaire pour renverser l’élection présidentielle déchire le Parti républicain alors que les législateurs du GOP orchestrant les défis de la victoire de Joe Biden ont subi un intense retour de flamme dimanche de la part d’autres membres du parti, avertissant qu’ils sapaient la foi des Américains en la démocratie.

Le président Donald Trump a obtenu le soutien d’une douzaine de sénateurs républicains et jusqu’à 100 républicains de la Chambre pour contester le vote du collège électoral lorsque le Congrès se réunit en session conjointe pour confirmer la victoire 306-232 du président élu Joe Biden.

Alors que Biden devrait être inauguré le 20 janvier, le président sortant intensifie ses efforts pour empêcher le traditionnel transfert de pouvoir. Trump peut être entendu dans un enregistrement audio faisant pression sur les responsables électoraux de Géorgie pour qu’ils «trouvent» suffisamment de voix pour lui retourner la victoire de Biden. Les Alliés font pression sur le vice-président Mike Pence pour assurer la victoire de Trump à la présidence de la session du Congrès. Trump attise les foules pour un rassemblement à Washington.

Mais sans preuve de fraude électorale ou d’autres problèmes, les principaux républicains du pays se joignent aux démocrates pour dire qu’il n’y a aucune raison pour que le gouvernement fédéral intervienne dans ce que les responsables de l’État ont certifié comme étant des élections libres et équitables. Le procureur général William Barr, qui a été nommé par Trump, a déclaré avant de quitter ses fonctions qu’il n’y avait aucune preuve de fraude susceptible de modifier le résultat des élections.

« Les élections de 2020 sont terminées », a déclaré dimanche un communiqué d’un groupe bipartite de 10 sénateurs, dont les républicains Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Bill Cassidy de la Louisiane et Mitt Romney de l’Utah.

«À ce stade, de nouvelles tentatives de mise en doute de la légitimité de l’élection présidentielle de 2020 sont contraires à la volonté clairement exprimée du peuple américain et ne servent qu’à miner la confiance des Américains dans les résultats déjà déterminés des élections», ont écrit les sénateurs.

Le gouverneur républicain Larry Hogan du Maryland a déclaré: «Le projet des membres du Congrès de rejeter la certification de l’élection présidentielle tourne en dérision notre système et qui nous sommes en tant qu’Américains.»

Le défi inhabituel de l’élection présidentielle, d’une ampleur inédite depuis les séquelles de la guerre civile, a assombri l’ouverture du nouveau Congrès et s’apprête à consommer ses premiers jours. La Chambre et le Sénat se réuniront mercredi en session conjointe pour accepter le vote du collège électoral, un processus généralement routinier qui devrait maintenant être un combat prolongé.

Le porte-parole de la transition de Biden, Mike Gwin, a qualifié cet effort de «coup de gueule» qui ne changera pas le fait que Biden prêtera serment le 20 janvier.

L’effort dirigé par le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Et le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a été rapidement critiqué.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré dimanche que ses collègues auront l’occasion de faire valoir leur cause, mais qu’ils doivent produire des preuves et des faits. « Ils ont une barre haute à franchir », a-t-il déclaré.

D’autres ont simplement dit qu’ils ne prévoyaient pas de se joindre à l’effort. « Je ne pense pas que l’un ou l’autre des deux efforts ait une chance de succès », a déclaré l’autre sénateur du Missouri, le républicain Roy Blunt.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré dans une lettre à ses collègues que s’il n’y a «aucun doute quant au résultat de la présidence Biden-Harris, notre succès supplémentaire est de convaincre davantage le peuple américain de faire confiance à notre système démocratique.

Hawley a défendu ses actions dans un long courrier électronique adressé à ses collègues, expliquant que ses électeurs du Missouri ont été «haut et fort» en pensant que la défaite de Biden contre Trump était injuste.

«Il est de ma responsabilité en tant que sénateur de faire part de leurs préoccupations», a écrit Hawley samedi soir.

Hawley prévoit de s’opposer au décompte de l’État de Pennsylvanie. Mais le sénateur républicain de cet État, Pat Toomey, a critiqué l’attaque contre le système électoral de Pennsylvanie et a déclaré que les résultats qui avaient désigné Biden comme vainqueur étaient valides.

La coalition de Cruz de 11 sénateurs républicains promet de rejeter les décomptes du Collège électoral à moins que le Congrès ne lance une commission pour procéder immédiatement à un audit des résultats des élections. Ils se concentrent sur les États où Trump a soulevé des allégations non fondées de fraude électorale. Il est peu probable que le Congrès accepte leur demande.

Le groupe formé avec Cruz, qui n’a présenté aucune nouvelle preuve de problèmes électoraux, comprend le Sens. Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee et Mike Braun de l’Indiana. Certains des nouveaux sénateurs font également partie de l’effort: Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama.

La convocation de la session conjointe pour compter les votes du collège électoral a déjà fait l’objet d’objections. En 2017, plusieurs démocrates de la Chambre ont contesté la victoire de Trump, mais Biden, qui présidait à l’époque en tant que vice-président, les a rapidement renvoyés pour affirmer la victoire de Trump. Les manifestations ont rarement approché ce niveau d’intensité.

Le moment est déterminant pour le Parti républicain dans une ère post-Trump. Hawley et Cruz sont tous deux des candidats potentiels à la présidentielle 2024, renforçant ainsi leur alignement avec la base de partisans de Trump. D’autres essaient de tracer une voie différente pour le GOP.

Pence sera attentivement surveillé alors qu’il préside ce qui devrait être une confrontation prolongée, en fonction du nombre de défis à relever.

Le vice-président « salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser l’autorité qu’ils ont en vertu de la loi pour soulever des objections », a déclaré le chef de cabinet de Pence, Marc Short, dans un communiqué samedi.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a mis en garde les républicains contre de tels défis, mais n’a pas dit grand-chose à ce sujet, comme au Capitole à l’ouverture du Sénat dimanche.

«Nous traiterons de tout cela mercredi», a-t-il déclaré.

Le Congrès répugne à s’ingérer dans les systèmes électoraux gérés par l’État, un protocole de longue date. Les États choisissent leurs propres agents électoraux et rédigent leurs lois électorales. Pendant la pandémie de coronavirus, de nombreux États se sont adaptés en permettant le vote par correspondance pour atténuer les risques pour la santé du vote en personne. Ces changements et d’autres sont maintenant contestés par Trump et ses alliés.

Trump, le premier président à perdre une candidature à la réélection en près de 30 ans, a attribué sa défaite à une fraude électorale généralisée, malgré le consensus des responsables électoraux non partisans et même du procureur général de Trump selon lequel il n’y en avait pas. Sur les quelque 50 poursuites que le président et ses alliés ont intentées contre des résultats électoraux, presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême des États-Unis.

La 5ème Cour d’appel du circuit américain a rejeté la dernière contestation du représentant Louie Gohmert, du R-Texas, et d’un groupe d’électeurs de l’Arizona, qui ont intenté un procès pour essayer de forcer Pence à sortir de la simple cérémonie et à façonner le résultat du vote. La cour d’appel s’est rangée du côté du juge fédéral, nommé par Trump, qui a rejeté la poursuite.