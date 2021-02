WASHINGTON – Entre les représentants Liz Cheney et Marjorie Taylor Greene, les républicains font un Donald Trump en deux temps – se distançant parfois de l’ex-président, se rapprochant de lui à d’autres.

En gardant Cheney, R-Wyo., Dans son rôle de leadership, les républicains de la Chambre ont essentiellement déclaré qu’ils ne laisseraient pas Trump et ses alliés dicter la manière de gérer les différends au sein du parti.

En protégeant Taylor Greene, R-Ga., Les républicains ont également indiqué qu’ils ne s’aliéneraient pas ouvertement Trump et ses plus fervents partisans, même si les démocrates tentent de les associer aux insurrections qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier.

« Tout le monde a dit des choses qu’il aurait aimé ne pas dire, tout le monde a fait des choses qu’il aurait aimé ne pas faire », a déclaré le représentant Jim Jordan, R-Ohio, un partisan franc de Trump. « Alors, qui est le prochain? Qui sera la prochaine attaque de la culture d’annulation? »

La Chambre dirigée par les démocrates a voté jeudi pour retirer Greene de deux comités, citant des déclarations passées et des publications sur les réseaux sociaux qui soutenaient les théories du complot, suggéraient que des fusillades dans des écoles avaient été organisées et semblaient approuver la violence contre les opposants politiques.

Seuls 11 des 211 républicains de la Chambre ont voté contre Greene.

Même Cheney a voté pour garder Greene dans ses comités. Alors que Greene « a épousé des opinions qui n’ont pas de place dans notre discours public », a déclaré Cheney, « il est de notre responsabilité en tant que républicains d’aborder ces questions au sein de notre propre conférence. »

Mais les républicains qui ont critiqué la conduite de Greene ont également déclaré qu’ils voulaient essayer de maintenir l’unité du parti face à la présidence de Joe Biden et à un Congrès avec deux chambres contrôlées par les démocrates. Alors que les deux parties se tournent vers la mi-mandat 2022, la fracture au sein du parti républicain continue de prendre le devant de la scène.

Les républicains peuvent-ils dépasser Trump tout en gardant ses électeurs?

La fureur contre Green survient moins d’une semaine avant le procès de destitution de Trump au Sénat pour avoir incité à l’attaque meurtrière, conçue pour annuler sa défaite électorale contre Biden, au Capitole le mois dernier.

Cela reflète un autre tournant dans une danse délicate dans laquelle les républicains sont engagés avec les électeurs – et les uns avec les autres.

Certains républicains veulent dépasser Trump, mais conservent les 74 millions d’électeurs qu’il a rassemblés lors des élections de l’année dernière. (Biden a obtenu 81 millions de votes.)

D’autres républicains, y compris les partisans les plus francs de Greene, veulent embrasser Trump et sa base politique, arguant que leur soutien est vital alors que les républicains tentent de reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Les républicains de la Chambre ont discuté du sort de Greene lors d’une réunion mercredi soir, certains membres lui auraient ovationné après avoir exprimé sa contrition pour certaines de ses déclarations passées.

Lors de cette même réunion, les républicains ont voté pour que Cheney reste la troisième républicaine de la Chambre, malgré son vote de destitution contre Trump. L’ancien président et ses alliés voulaient rétrograder Cheney, mais elle a trouvé le soutien des dirigeants républicains de la Chambre et du Sénat. Lors d’un vote, Cheney a conservé sa position facilement

Par la suite, les républicains ont déclaré aux journalistes qu’ils recherchaient l’unité de la «grande tente» alors qu’ils combattaient Biden et le Congrès démocratique.

En annonçant que son caucus ne punirait pas Greene, le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il condamnait « les commentaires passés de et approuvés par Marjorie Taylor Greene sur les fusillades dans les écoles, la violence politique et les théories du complot antisémite ».

Greene dit que les « mots du passé … ne me représentent pas »

Greene, quant à elle, a collecté des fonds grâce à la controverse, en envoyant des sollicitations présentant une photo d’elle debout à côté de Trump. Elle a répété à plusieurs reprises qu’elle était attaquée uniquement en raison de ses opinions conservatrices et pro-Trump.

Bien qu’elle ait exprimé quelques regrets, Greene ne s’est jamais excusée lors d’un discours prononcé jeudi à la Chambre.

«Pendant ma campagne, je n’ai jamais dit aucune de ces choses», a-t-elle déclaré. «… C’étaient des mots du passé et ces choses ne me représentent pas, elles ne représentent pas mon district et elles ne représentent pas mes valeurs.»

Quelques heures avant que la Chambre ne vote sur ses affectations au comité, Greene a tweeté que « ce n’est pas seulement moi qu’ils veulent annuler. Ils veulent annuler tous les républicains. Ne laissez pas la foule gagner ».

Les démocrates ont déclaré que les défenses républicaines de Taylor leur faciliteront la tâche pour faire de « l’extrémisme » du GOP un problème majeur alors qu’ils tentent de maintenir leurs maigres majorités à la Chambre et au Sénat.

Le comité de campagne du Congrès démocrate diffuse des publicités dans sept districts de la Chambre dirigés par les républicains reliant le GOP, Greene et le culte du complot connu sous le nom de QAnon.

«Les républicains de Washington sont trop faibles pour arrêter la foule de QAnon qui prend le contrôle de leur parti, et ils viennent de montrer ce fait au monde», a déclaré le représentant Sean Patrick Maloney, DN.Y., président du comité de campagne du Congrès démocratique.

Mais les républicains rétorquent que les démocrates sont ceux qui font de la politique. Ils ont fait valoir que le parti majoritaire devrait se concentrer sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 et sur la relance de l’économie. Ils ont également déclaré que les démocrates avaient évité de discipliner leurs extrémistes de gauche.

« Les républicains vont continuer à marteler les démocrates de la Chambre pour leur programme socialiste et meurtrier et laisser aux démocrates les complots marginaux », a déclaré Michael McAdams, porte-parole du Comité national républicain du Congrès.

Les membres de la Chambre républicaine ne tardent pas à souligner que, même si Trump a perdu la Maison Blanche et que le parti a perdu le contrôle du Sénat, les républicains ont quand même remporté des sièges à la Chambre. Les démocrates ne bénéficient actuellement que d’un avantage de 10 sièges à la Chambre des États-Unis.

Le parti politique du président réussit souvent mal aux élections de mi-mandat, et les républicains sont convaincus que ce modèle se maintiendra à l’ère de Biden.

Certains républicains, cependant, soutiennent toujours que leur parti souffrira s’il est considéré comme le parti de Trump et des insurgés et des théories du complot qui le suivent.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Qui a créé un comité d’action politique pour lutter contre l’influence de Trump au sein du Parti républicain, a déclaré que les actions des extrémistes devaient être dénoncées.

« Ce parti a désespérément besoin d’être un parti normal et fonctionnel pour ce pays », a déclaré Kinzinger à MSNBC. « Et nous ne sommes pas sur la bonne voie pour le moment. »